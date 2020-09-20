Москва закатила истерику из-за отношения ЕС к Тихановской

Официальная Москва вслед за Минском назвала вмешательством во внутренние дела Беларуси участие экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 21 сентября.

«Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС. Налицо попытки «раскачивать лодку», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этом контексте весьма показательно участие С.Тихановской в предстоящей встрече мининдел стран — членов ЕС, пусть и в некоем формате «неофициального общения». Рассматриваем такой контакт, если он состоится, как еще одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией и каких-либо параллелей со сценарием февраля 2014 г. на Украине, когда ряд стран ЕС выступили т.н. гарантами соглашения властей с оппозицией, которое на следующий день было растоптано», — отметила Захарова.

«Заигрывание есовских мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель «для общения» — составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии, — заявила представитель МИД РФ. — Это — прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году. Прикрываясь мнимой заботой о гражданах Белоруссии, Евросоюз, по сути, сам пытается решать за них, как им жить».

При этом, по словам Захаровой, о конституционной реформе, которая призвана способствовать налаживанию в Беларуси общенационального диалога, в ЕС предпочитают не говорить. Резолюцию Европарламента о ситуации в стране она считает фактическим призывом к неконституционной смене власти.

«Неуважение объективных внутриполитических реалий, безудержная поддержка оппозиционных сил, вплоть до признания «самозванцев» отдельными странами — членами ЕС, которых в Брюсселе не в состоянии «приструнить», ставка на смену действующей власти путем санкций, давления и пропаганды все больше закрепляются во внешнеполитическом арсенале Евросоюза. Белоруссия, увы, не является в этом плане единственным примером», — заявила Захарова и призвала ЕС «пересмотреть данный курс, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Белоруссией — препятствует нормализации в стране».