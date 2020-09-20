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«Неспособна помочь всем невинно пострадавшим во время акций протеста». Депутат попросила избирателей отозвать ее

20.09.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Самый молодой депутат Минского городского совета 25-летняя Ольга Тесакова попросила отозвать ее из-за событий в стране. В августе она заявила о сложении полномочий, однако, по ее словам, этого оказалось недостаточно.

«Неспособна помочь всем невинно пострадавшим во время акций протеста». Депутат попросила избирателей отозвать ее

«Из-за происходящего в нашей стране месяц назад я написала заявление о досрочном сложении полномочий. Этого оказалось недостаточно. В рамках белорусского законодательства, которое действует только в необходимых для этого ситуациях, депутат может досрочно сложить полномочия в случае болезни, по решению суда вследствие уголовного дела или путем отзыва, инициированного избирателями. При этом отзыв должен иметь под собой четкие основания и прецеденты неисполнения обращений граждан», — отметила Тесакова в видеообращении к гражданам.

Депутат считает, что «в текущих обстоятельствах информационную повестку насилия, совершенного над мирными гражданами, невозможно перебить ремонтом лавочек или открытием нового детского сада».

«Безопасность, право на уникальность, справедливость и честность — это те вещи, которые на сегодня должны определять КПД депутата», — считает она.

«Находясь в здравом уме, трезвой памяти и не под давлением», Тесакова признает «свою несостоятельность как депутата, свою неспособность помочь всем невинно пострадавшим и осужденным во время акций и шествий». «Если вы согласны со мной, если вы верите так же, как и я, что два плюс два равно четыре, а не пять, вы знаете, что делать. Жыве Беларусь», — заявила политик.

Тесакова — депутат от Дзержинского избирательного округа №23 (Московский район). Работает специалистом по работе с клиентами ООО «Финпрофит».

Всего в Мингорсовете 55 депутатов. Тесакова пока единственная, кто изъявил желание сдать мандат из-за событий в стране.

 
 
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Самый молодой депутат Минского городского совета 25-летняя Ольга Тесакова попросила отозвать ее из-за событий в стране. В августе она заявила о сложении полномочий,...
 
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