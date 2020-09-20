ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кургинян: в вопросе российско-белорусской интеграции нет избыточной цены!

20.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Кургинян: нужно договариваться с белорусской элитой!

Как осуществить реализацию союзной идеи без нажима, с наибольшей пользой для россиян и белорусов, рассуждает известный российский политический деятель, писатель, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

"Если этот Союз состоится, то Балто-Черноморский пояс уже никогда не сформируется! А это значит - все! Мы в другой реальности! Политически, геополитически, ценностно... Это не мелочь. Это вопрос русской судьбы. Все это возможно, нужно, судьбоносно. Надо лишь поработать над этим как следует. Не по принципу "нам надо куда-нибудь пристроить Иван Иваныча, давайте его пихнем на направление", а толково", – считает собеседник Sputnik. 

Пресс-служба президента Республики Беларусь
Лукашенко: Запад 10 лет готовил нынешние события в Беларуси

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

Программу "Грани формата" с участием известного политического эксперта, писателя Сергея Кургиняна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Союз Беларуси и России – проект дорогой, но бесценный по потенциалу, полагает известный политический эксперт Сергей Кургинян.
 
Новости дня
Новости разные
 
Все минские кинотеатры вернутся к работе с 24 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика