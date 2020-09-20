Кургинян: в вопросе российско-белорусской интеграции нет избыточной цены!

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кургинян: нужно договариваться с белорусской элитой!

Как осуществить реализацию союзной идеи без нажима, с наибольшей пользой для россиян и белорусов, рассуждает известный российский политический деятель, писатель, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

"Если этот Союз состоится, то Балто-Черноморский пояс уже никогда не сформируется! А это значит - все! Мы в другой реальности! Политически, геополитически, ценностно... Это не мелочь. Это вопрос русской судьбы. Все это возможно, нужно, судьбоносно. Надо лишь поработать над этим как следует. Не по принципу "нам надо куда-нибудь пристроить Иван Иваныча, давайте его пихнем на направление", а толково", – считает собеседник Sputnik.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

Программу "Грани формата" с участием известного политического эксперта, писателя Сергея Кургиняна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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