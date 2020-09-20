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Кургинян: в вопросе российско-белорусской интеграции нет избыточной цены!
20.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как осуществить реализацию союзной идеи без нажима, с наибольшей пользой для россиян и белорусов, рассуждает известный российский политический деятель, писатель, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.
"Если этот Союз состоится, то Балто-Черноморский пояс уже никогда не сформируется! А это значит - все! Мы в другой реальности! Политически, геополитически, ценностно... Это не мелочь. Это вопрос русской судьбы. Все это возможно, нужно, судьбоносно. Надо лишь поработать над этим как следует. Не по принципу "нам надо куда-нибудь пристроить Иван Иваныча, давайте его пихнем на направление", а толково", – считает собеседник Sputnik.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Союз Беларуси и России – проект дорогой, но бесценный по потенциалу, полагает известный политический эксперт Сергей Кургинян.
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