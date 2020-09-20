Идейного лидера «Площади перемен» обвинили в намерении отравить сотрудников милиции

Источник материала: Ежедневник

Белорусские телеканалы показали очередной разоблачительный сюжет про тех, кто посмел выступить против беспредела властей. На этот раз главным героем стал идейных вдохновитель знаменитого двора, названного «Площадью перемен».

Напомним, что Степан Латыпов был задержан 15 сентября, после чего в его квартире провели обыск. Первоначально ему инкриминировали ст.293 Уголовного кодекса Беларуси (массовые беспорядки) – те самые, которые проходили в знаменитом дворе. И вот теперь, судя по всему, обвинение решили расширить. Впрочем, самого обвинения еще нет, и несмотря на то, что по государственному телевидению его уже озвучили, практика показывает, что очень часто все это в итоге выливается в пустую болтовню.

Как сообщило белорусское телевидение, сейчас оказывается, что Латыпов задержан по подозрению в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов. Хотя ранее речь шла исключительно о массовых беспорядках.

По данным МВД, в ходе проверки оказалось, что ядохимикаты, которые ввозились под видом товаров народного потребления, на самом деле являются опасными ядами.

Как сообщили по ОНТ, сейчас «следствие выясняет, зачем они Латыпову». Впрочем, несмотря на то, что еще только выясняют, телевидение уже озвучило, зачем.

Неизвестный сотрудник ГУБОПиК МВД, стоящий к камере спиной рассказал, что «с помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерениях фигуранта применить препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, данные о которых размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов». Самое интересное тут, что данные телеграмм-каналом распространены лишь 19 сентября, а Латыпов задержан 15-го. А химикаты, якобы для отравления сотрудников, и вовсе давно были поставлены.

Как рассказал сотрудник ГУБОПиК МВД, Латыпов «вынашивал планы обработать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя, как он сам выразился, чтобы «зашлись блевотиной». По телевидению даже прокрутили запись телефонного разговора, где, Степан Латыпов якобы говорит об этих намерениях.

Кроме того, как рассказал борец с организованной преступностью, Латыпов «через интернет-мессенджеры, социальные сети лично занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации власти и органов управления, сотрудников милиции, организовывал несанкционированные акции в столице по размещению на фасадах зданий запрещенной символики и муралов». Про это, впрочем, всем хорошо известно, только оценка несколько иная. И про эту, якобы подрывную деятельность, Латыпов сам рассказывал журналистам, ничего не скрывая.

Чтобы совсем уж очернить лидера «Площади перемен», по ОНТ рассказали, что Латыпов 94 раза привлекался к административной ответственности, а семь лет назад против него даже возбуждалось дело о мошенничестве. Не важно, что ничего не подтвердилось, главное. Что возбуждалось.

По телевидению показали и Самого Степана Латыпова, который говорит, что готов сотрудничать со следствием. Хотя из сюжета непонятно, известно ли ему, что сейчас на него вешают.

Сейчас самое время вспомнить еще более ошеломительный сюжет про боевиков ЧВК «Вагнер», которые прибыли в Беларусь якобы по заказу Тихановского и были оплачены российскими олигархами. Сейчас уже про них белорусское телевидение не вспоминает, а Тихановские из наймитов российских олигархов превратились в западных агентов.