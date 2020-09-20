В МВД посчитали количество задержанных на вчерашних акциях: всего было не более 900, в милиции оказались 430

Источник материала: Onliner

После субботнего женского марша люди до самой ночи дежурили у ворот районных отделений милиции. Некоторых задержанных по несколько часов держали на улице (вероятно, из-за большого количества людей). Сегодня пресс-служба опубликовала статистику: по их данным, в протестных акциях участвовали не более 900 человек. Из них 430 были задержаны.

«Вчера, 19 сентября, в поддержку мира, безопасности и спокойствия на территории республики проведено 14 мероприятий, в которых участвовало более 5,6 тыс. человек.

Общее количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.

В Минске в 15:00 на площадке около Комаровского рынка собралось около 200 граждан, преимущественно женщины. В процессе движения колонны количество участников увеличилось до 500 человек. Около пересечения улицы Сурганова и Якуба Коласа толпа была рассредоточена. Всего по стране задержаны 430 человек (Минск — 415), 385 из них отпущены», — заявили в МВД.