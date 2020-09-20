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Появилось видео спасения лося, который упал в резервуар с водой. Для него соорудили трап (видео)

20.09.2020 11:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Спасатели опубликовали видео, на котором они помогают лосю выбраться из глубокого резервуара с водой на территории строительного карьера в деревне Брузги Гродненского района. Бойцы соорудили трап из подручных средств, предоставленных работниками «Гродножилстроя», и опустили его в воду, чтобы животное смогло по нему подняться. Набросив на лося петлю из спасательной веревки, работники МЧС помогли ему выбраться. Немного отдохнув, тот направился в лесной массив.

Резервуар, в который угодил сохатый, используется для промывки песка. Его глубина — 4 метра. Лось угодил в него рано утром и не мог самостоятельно выбраться. В МЧС об этом сообщил очевидец.

 
 
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Спасатели опубликовали видео, на котором они помогают лосю выбраться из глубокого резервуара с водой на территории строительного карьера в деревне Брузги...
 
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