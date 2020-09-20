На БТ1 жителя площади «Перемен» обвинили в том, что он собирался отравить силовиков ядом

Источник материала: KYKY

На БТ1 вышел очередной остросюжетный репортаж. На этот раз, о жителе двора «Перемен», которого задерживали под крики «Позор», Степана Латыпова.

Напомним, Степана задержали 15 сентября: он перегородил силовикам путь к муралу с диджеями «Перемен», чтобы те его не закрасили, после чего Степана скрутили и увезли в бус без номеров. А в его квартире взломали дверь и провели обыск.

Степану 40 лет. По профессии он арборист, а также промышленный альпинист пятого разряда. Степан прошел профессиональную подготовку и сертификацию в Великобритании, имеет сертификат IRATA (для выполнения работ на высоте).

В Беларуси у него свое ИП – он директор предприятия «Беларбо», которое занимается вырубкой деревьев в труднодоступных местах, кронированием, лечением. Что интересно, Степан приводил в порядок даже деревья в резиденции президента.

А еще Степан – активный борец с ядовитым борщевиком.

Что там за сюжет на БТ1?

Сюжет про Степана начинается так: «Ну, еще один кадр, Степан Латыпов, намеревался использовать ядовитые вещества против милиции – такую информацию распространило МВД. По данным ведомства директор частной фирмы организовал незаконный канал поставки на территорию страны химических веществ под видом товаров народного потребления, а также закупил препараты первого класса опасности, содержащие яд дефосфин». Какое совпадение: борец с ядовитым борщевиком хотел именно отравить сотрудников.

Но это еще не все, в кадре сотрудник ГУБОПиК (который стоит спиной к камере) называет Степана организатором и координатором массовых беспорядков. Который через соцсети занимался сбором денег на «подрывную деятельность по дискредитации органов власти».

Дальше – больше. Этот сотрудник всерьез говорит о том, что Степан «вынашивал планы» по отравлению деревьев на участках и дачах ОМОНа и Внутренних войск, «чтобы вывести тех из строя». Цитируем: «Он хочет, чтобы они изошлись блевотиной».

Дальше в кадре появляется сам Степан. Говорит, что чувствует себя подавленно и не планирует сотрудничать со следствием. Ну, и в конце ведущая БТ1 добавляет, что «он 94 раза привлекался к административной ответственности».

Напомним, Степана подозревают по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ).

Комментарий адвоката

В нашей стране, даже если про арестованного снимают сюжеты для государственного телевидения, его адвокаты могут быть под подпиской о неразглашении. Собственно, адвокаты Степана как раз под такой и фактически не могут ничего комментировать. Единственное, что рассказал KYKY адвокат адвокатского бюро Verdict Илья Перхальский, который защищает Степана, – что при съемке сюжета он не присутствовал. И сейчас беспокоится за подавленное состояние своего подзащитного.