Как власть пытается дискредитировать протест









Мирный характер протестов в Беларуси восхищает многих. Это вызывает явное раздражение у властей, которые широко применяют насилие, в то же время пытаясь доказать, что «оппозиция первая начала». На этой неделе пропаганда начала системно готовить почву для нападок на сторонников перемен.





14 сентября МВД Беларуси сообщило о задержании отряда «Партизаны Могилева», который якобы готовился к ведению уличных боев и захвату помещений.





16 сентября пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что в Минске задержаны трое мужчин, которые планировали нападать на ОМОН.





18 сентября Роман Рудь, работающий в «Советской Белоруссии», написал, что неизвестные спалили его автомобиль. Поджигатели не найдены, но виноваты, разумеется. «мирные протестующие».





Параллельно в бой вступила тяжелая артиллерия в лице Александра Лукашенко. Нынешний руководитель Беларуси на встрече с активом утверждал, что «взят курс на создание радикального крыла протестующих». Затем действующий глава государства на провластном женском форуме обвинил своих противников в попытке штурмовать Дворец независимости.





Все это можно было бы отнести на счет расхожих пропагандистских клише. Однако есть вариант и похуже. Вероятно, общественное мнение готовят к дальнейшему развитию событий, в ходе которого может случиться что-то более серьезное, чем переписка в чате о намерении подраться с милиционерами.





Один из возможных сценариев – «поджог рейхстага». Но даже, если предположить, что ничего сверхгромкого не произойдет, пропагандистская тема по лишению протеста статуса мирного будет раскручиваться и дальше. Нужно понимать, что среди сотен тысяч выходящих на улицы неизбежно найдутся люди с не самой красивой биографией и своим «особым мнением» о том, как надо бороться с режимом. Достаточно просто подтолкнуть их в нужном направлении, а потом взять «тепленькими»...





Учредитель «Минского диалога» Евгений Прейгерман в интервью «Салідарнасці» отметил, что, «когда такой большой протест не добивается никаких результатов в мирной колее, то неизбежна радикализация какой-то его части». К этому, по мнению политолога, подталкивают силовые действия самой власти.





Но переход к насилию – вследствие провокации, или отчаяния отдельно взятых индивидуумов – чреват очень тяжелыми последствиями. Собственно, власть на них уже напоролась: именно зверские избиения демонстрантов и задержанных, сделали белорусский протест столь массовым. Не стоит повторять ее ошибки и совершать резкие необдуманные движения, которые приводят к результату, обратному желаемому.



