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Лента победила в номинации "Лучший документальный фильм года". "Последний танец" рассказывает про карьеру легенды баскетбола Майкла Джордана и его выступления за "Чикаго Буллз" в сезоне-1997/98, который стал последним для игрока в команде.





Премьера сериала от Netflix и ESPN состоялась 19 апреля. Шоу режиссера Джейсона Хехира состояло из десяти серий. Основной для создания сериала стали 500 часов видео, которые были отсняты в течение сезона-1997/98. Съемочная группа НБА имела доступ к матчам, тренировкам и даже раздевалке "Чикаго Буллз". Джордан дал личное согласие на обнародование кадров.