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Документальный cериал про Майкла Джордана получил премию "Эмми"

20.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мини-сериал про баскетбол получил престижную награду.


Сериал был создан из архивных материалов / фото netflix.com 

Документальный сериал "Последний танец", который посвящен карьере баскетболиста Майкла Джордана, получил американскую телевизионную премию "Эмми".

Об этом сообщил Twitter Телевизионной Академии. 

Лента победила в номинации "Лучший документальный фильм года". "Последний танец" рассказывает про карьеру легенды баскетбола Майкла Джордана и его выступления за "Чикаго Буллз" в сезоне-1997/98, который стал последним для игрока в команде. 

Премьера сериала от Netflix и ESPN состоялась 19 апреля. Шоу режиссера Джейсона Хехира состояло из десяти серий. Основной для создания сериала стали 500 часов видео, которые были отсняты в течение сезона-1997/98. Съемочная группа НБА имела доступ к матчам, тренировкам и даже раздевалке "Чикаго Буллз". Джордан дал личное согласие на обнародование кадров.


Джордан является шестикратным чемпионом НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), а также двукратным победителем Олимпиады (1984, 1992). Атакующий защитник выступал за "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс", завершив карьеру в 2003-м году.  В мае игровые кроссовки Джордана были проданы на аукционе за полмиллиона долларов.
 
 
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Мини-сериал про баскетбол получил престижную награду.
 
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