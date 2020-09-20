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МВД: Во время «Женских маршей» 19 сентября задержаны 430 человек

20.09.2020 11:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Министерство внутренних дел Беларуси распространило сведения о том, сколько человек вышли на акции по всей стране и сколько было задержано. При этом эти сведения как-то очень плохо стыкуются между собой.

Согласно данным МВД, 19 сентября по всей стране было зафиксировано 11 протестных акций, общее количество участников которых не превысило 900 человек.

Так в Минске, по данным мнению МВД, в 15.00 на площадке около Комаровского рынка собралось около 200 граждан, преимущественно женщины. В процессе движения колонны количество участников увеличилось до 500 человек.

Как видно, МВД дает четко понять, насколько малочисленными являются сегодня протестные акции. Однако если сопоставить эти цифры с другими, которые опять же дает МВД, то сомнения в оценке числа протестующих возникают сами собой.

Так, согласно данным МВД, всего по стране 19 сентября были задержаны 430 человек. При этом 415 человек были задержаны в Минске. Получается, что из 500 участников задержали практически всех. Из них 385 человек были впоследствии отпущены.

Впрочем, из фото и видеоматериалов журналистов, которые присутствовали на женском марше в Минске, видно, что участников было вовсе не 500 человек, как это пытается представить МВД. Кроме того, во многих Минских дворах и скверах уже традиционно прошли свои праздники свободы, в том числе с многочисленными концертами. И на некоторых из них также были потом задержания. Но их, судя по всему, МВД не учитывает.

Зато провластных митингов «в поддержку мира, безопасности и спокойствия», 19 сентября прошло аж 14. И на них присутствовало более 5600 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси распространило сведения о том, сколько человек вышли на акции по всей стране и сколько было задержано. При этом эти сведения...
 
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