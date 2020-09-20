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«Соседи гордятся». В честь Елены Левченко сделали плакат

20.09.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соседи известной Елены Левченко украсили подъезд на улице Полевой плакатом с изображением спортсменки .


Фото читателя TUT.BY

Как рассказали TUT.BY жильцы дома, все ленточки и другую атрибутику во дворах убирают очень быстро. Они это связывают с тем, что в доме проживает также генеральный прокурор Андрей Швед.

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

Она — в числе 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Елена Левченко, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.

 
 
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Соседи известной Елены Левченко украсили подъезд плакатом с изображением спортсменки.
 
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