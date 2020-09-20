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«Соседи гордятся». В честь Елены Левченко сделали плакат
Источник материала: Tut.by
Соседи известной Елены Левченко украсили подъезд на улице Полевой плакатом с изображением спортсменки .
Как рассказали TUT.BY жильцы дома, все ленточки и другую атрибутику во дворах убирают очень быстро. Они это связывают с тем, что в доме проживает также генеральный прокурор Андрей Швед.
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.
Она — в числе
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Соседи известной Елены Левченко украсили подъезд плакатом с изображением спортсменки.
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