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В Бресте велосипедисту на ходу стало плохо, он упал прямо на проезжей части и умер (видео)
Источник материала: Onliner
18 сентября мужчина 1972 года рождения пересекал по велодорожке проезжую часть на улице Пионерской в Бресте. Очевидцы заметили, что велосипед повело, мужчина упал. На место сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада констатировала смерть мужчины. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.
Как сообщили в УСК по Брестской области, Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. С целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
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18 сентября мужчина 1972 года рождения пересекал по велодорожке проезжую часть на улице Пионерской в Бресте. Очевидцы заметили, что велосипед повело, мужчина упал. На...
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