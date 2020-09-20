В Бресте велосипедисту на ходу стало плохо, он упал прямо на проезжей части и умер (видео)

Источник материала: Onliner

18 сентября мужчина 1972 года рождения пересекал по велодорожке проезжую часть на улице Пионерской в Бресте. Очевидцы заметили, что велосипед повело, мужчина упал. На место сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада констатировала смерть мужчины. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

Как сообщили в УСК по Брестской области, Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. С целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.