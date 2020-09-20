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В МВД назвали реальное количество задержанных в Беларуси
Источник материала: БДГ
На акциях протеста в стране 19 сентября было задержано 430 человек, 412 из них – в Минске.
Об этом
Там отметили, что «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» на территории страны правоохранители провели 14 мероприятий, в которых участвовало примерно 5,6 тысяч человек.
По информации МВД, всего было проведено 11 акций протеста с участием 900 человек. Ведомство предприняло необходимые меры «по поддержанию порядка».
Напомним, 19 сентября в Минске прошел женский «блестящий» марш.
МВД напоминает: «за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения) предусмотрена уголовная ответственность».
Сегодня в ведомстве
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На акциях протеста в стране 19 сентября было задержано 430 человек, 412 из них – в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в воскресенье.
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