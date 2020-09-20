«Я ни о чём не жалею». Мария Колесникова рассказала, как чувствует себя в тюрьме

Источник материала: KYKY

В телеграм-канале штаба Бабарико появились новости от задержанной Марии Колесниковой.

Напомним, Марию похитили силовики и хотели вывезти ее из Беларуси, но она порвала свой паспорт на границе. Потом ее арестовали и обвинили в призывах к действиям, вредящим национальной безопасности Беларуси. Сейчас мария находится за решеткой.

Мария передает, что очень скучает по горящим и счастливым глазам беларусов и передаёт всем нам привет:

«Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность. Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также».

Писать Марие письма можно по адресу: тюрьма № 8, улица Советская, 22А, г. Жодино, 222160.