Девушку с премией «Преклонение» от Лукашенко жестко задержали. История Беларуси в двух фото

Источник материала: KYKY

Вчера в Минске был женский митинг, итогом которого стали 415 задержанных (МВД говорит, что 415 человек уже отпустили). Задерживали женщин брутально: в автозак затащили даже 73-летнюю активистку Нину Багинскую. А еще – Сашу Гущу. Это девушка, которая в раннем детстве потеряла кисти рук и получила сильные ожоги лица из-за пожара.

Писать и сценарист Мария Бершадская давно знает Сашу, видимо, поэтому она решила описать ее историю в трех фото и объяснить, что задержание этой девушки значит для целой страны.

«Еще две фотографии, сделанные девятнадцатого сентября. От встречи на женском марше, от этого веселого снимка перед сказочной избушкой до автозака, куда тебя тащат трое омоновцев, прошло чуть больше часа. Ну а между последней, можно сказать исторической, фотографией и сегодняшним днем лежит расстояние в двадцать два года.

Эту молодую женщину, Сашу Гущу, я впервые увидела, когда она была маленькой – на программе «Судьба Человека», куда Саша пришла вместе с мамой. Потом мы делали документальный фильм о Саше и ее семье (я на этом проекте была сценаристом). Уже после того, как фильм вышел в эфир, я старалась найти время, чтобы заехать к ним в гости – просто, чтобы пообщаться с Сашей. Ей тогда было пятнадцать. Невероятно честная, искренняя, талантливая, сильная.... Это не было снисходительное общение взрослого с подростком – мне всегда было с ней интересно, и я ждала наших встреч.

Я смотрю на эти фотографии и вижу девочку, которая прошла через огонь и выжила. Я вижу девушку, которая все время ставила перед собой недостижимые, казалось бы, цели и всего добивалась. Я вижу молодую женщину, у которой мне по-прежнему хочется учиться свободе и смелости.

А еще я вижу старый газетный снимок, где маленькая Саша стоит рядом с мамой и довольным усатым мужчиной в полосатом галстуке.

Тогда Саша Гуща стала первым лауреатом международной премии «Преклонение» и тогдашний президент захотел с ней встретиться.

Три фотографии. История одного дня – и история моей страны. Свидетельство мужества, и свидетельство преступления. Премия «Преклонение» и премия «Преступники года». Я не знаю, как они все – сытые и спокойные, в своих галстуках и пиджаках, в камуфляже и в балаклавах – собираются здесь дальше жить. Потому что мы все помним».