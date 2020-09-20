ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прекратить полномочия Лукашенко и освободить политзаключенных». Работники минского завода - властям

20.09.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Работники Минского электротехнического завода имени Козлова написали коллективное письмо, которое направили в том числе в Совмин и Верховный суд. Подписавшиеся просят среди прочего прекратить полномочия Александра Лукашенко, провести новые выборы, освободить политзаключенных, а также прекратить применение силы в отношении мирного населения. Представители МЭТЗ имени Козлова, которые обратились к властям, считают прошедшие президентские выборы сфальсифицированными. Под обращением подписались около 610 человек, рассказывают работники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если вы хотите рассказать, какая ситуация сейчас на вашем предприятии или в организации, то пишите об этом в телеграм @Bobkov_tut или на e-mail bobkov@tutby.com

Работники рассказывают, что подписи оставляли представители разных подразделений предприятия.

— Мы крайне обеспокоены ситуацией в нашей стране, происходящей с 9 августа после проведения выборов президента, — говорится в коллективном обращении. — Мы с болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших.

Подписавшиеся осуждают применение силы к мирным гражданам со стороны силовиков.

— Считаем неприемлемым нарушение сотрудниками правоохранительных органов закона, которое выражается в ежедневных, беспочвенных задержаниях мирных и безоружных граждан, в том числе несовершеннолетних, на улицах городов Беларуси, — отмечается в коллективном обращении. — Задержания сопровождаются ничем не обоснованной жестокостью и избиением граждан людьми, присягавшими на верность народу Беларуси.

В коллективном письме говорится, что подписавшиеся «не признают результаты президентских выборов 9 августа и официальные цифры, озвученные ЦИК». Также отмечается, что Конституцией каждому гражданину гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

Среди требований подписавшихся:

  • прекращение полномочий Александра Лукашенко;
  • признание президентских выборов сфальсифицированными и недействительными, а также отставка ЦИК в полном составе во главе с Лидией Ермошиной;
  • привлечение к ответственности всех причастных к фальсификации подсчета голосов на выборах;
  • проведение новых выборов — «честных, с прозрачным и понятным подсчетом голосов»;
  • прекращение применения силы со стороны силовиков в отношении мирного населения, а также арестов и задержаний;
  • привлечение к ответственности причастных к задержаниям мирных граждан и нанесению им физического и психологического ущерба;
  • компенсации материального и морального ущерба участникам мирных демонстраций и автолюбителям;
  • освободить политзаключенных.

В письме также просят «не осуществлять давление и преследование по политическим мотивам в отношении подписавших это обращение». Письмо направили среди прочего в Совмин и Верховный суд, главе «Белпрофмаша», Миноблисполком, Мингорисполком, гендиректору МЭТЗ имени Козлова.

Напомним, ранее с подобными требованиями выступали работники некоторых крупных промышленных предприятий.

Коллективное письмо властям ранее также написали почти 1150 работников Белорусской железной дороги. Они заявляли в том числе о том, что считают прошедшие президентские выборы сфальсифицированными, и что выступают за отставку Александра Лукашенко и проведение новых выборов, осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам. Обращение направили в том числе в Совмин, Верховный суд, Миноблисполком, Мингорисполком.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники Минского электротехнического завода имени Козлова написали коллективное письмо, которое направили в том числе в Совмин и Верховный суд. Подписавшиеся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Над «Гродно-Азотом» снова загорелся факел. Что на этот раз?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.09.2020
Mir24.TV Belarus
20.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика