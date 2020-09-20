«Прекратить полномочия Лукашенко и освободить политзаключенных». Работники минского завода - властям

Источник материала: Tut.by

Работники Минского электротехнического завода имени Козлова написали коллективное письмо, которое направили в том числе в Совмин и Верховный суд. Подписавшиеся просят среди прочего прекратить полномочия Александра Лукашенко, провести новые выборы, освободить политзаключенных, а также прекратить применение силы в отношении мирного населения. Представители МЭТЗ имени Козлова, которые обратились к властям, считают прошедшие президентские выборы сфальсифицированными. Под обращением подписались около 610 человек, рассказывают работники.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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Работники рассказывают, что подписи оставляли представители разных подразделений предприятия.

— Мы крайне обеспокоены ситуацией в нашей стране, происходящей с 9 августа после проведения выборов президента, — говорится в коллективном обращении. — Мы с болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших.

Подписавшиеся осуждают применение силы к мирным гражданам со стороны силовиков.

— Считаем неприемлемым нарушение сотрудниками правоохранительных органов закона, которое выражается в ежедневных, беспочвенных задержаниях мирных и безоружных граждан, в том числе несовершеннолетних, на улицах городов Беларуси, — отмечается в коллективном обращении. — Задержания сопровождаются ничем не обоснованной жестокостью и избиением граждан людьми, присягавшими на верность народу Беларуси.

В коллективном письме говорится, что подписавшиеся «не признают результаты президентских выборов 9 августа и официальные цифры, озвученные ЦИК». Также отмечается, что Конституцией каждому гражданину гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

Среди требований подписавшихся:

прекращение полномочий Александра Лукашенко;

признание президентских выборов сфальсифицированными и недействительными, а также отставка ЦИК в полном составе во главе с Лидией Ермошиной;

привлечение к ответственности всех причастных к фальсификации подсчета голосов на выборах;

проведение новых выборов — «честных, с прозрачным и понятным подсчетом голосов»;

прекращение применения силы со стороны силовиков в отношении мирного населения, а также арестов и задержаний;

привлечение к ответственности причастных к задержаниям мирных граждан и нанесению им физического и психологического ущерба;

компенсации материального и морального ущерба участникам мирных демонстраций и автолюбителям;

освободить политзаключенных.

В письме также просят «не осуществлять давление и преследование по политическим мотивам в отношении подписавших это обращение». Письмо направили среди прочего в Совмин и Верховный суд, главе «Белпрофмаша», Миноблисполком, Мингорисполком, гендиректору МЭТЗ имени Козлова.

Напомним, ранее с подобными требованиями выступали работники некоторых крупных промышленных предприятий.

Коллективное письмо властям ранее также написали почти 1150 работников Белорусской железной дороги. Они заявляли в том числе о том, что считают прошедшие президентские выборы сфальсифицированными, и что выступают за отставку Александра Лукашенко и проведение новых выборов, осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам. Обращение направили в том числе в Совмин, Верховный суд, Миноблисполком, Мингорисполком.