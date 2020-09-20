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«Прекратить полномочия Лукашенко и освободить политзаключенных». Работники минского завода - властям
Источник материала: Tut.by
Работники Минского электротехнического завода имени Козлова написали коллективное письмо, которое направили в том числе в Совмин и Верховный суд. Подписавшиеся просят среди прочего прекратить полномочия Александра Лукашенко, провести новые выборы, освободить политзаключенных, а также прекратить применение силы в отношении мирного населения. Представители МЭТЗ имени Козлова, которые обратились к властям, считают прошедшие президентские выборы сфальсифицированными. Под обращением подписались около 610 человек, рассказывают работники.
Работники рассказывают, что подписи оставляли представители разных подразделений предприятия.
— Мы крайне обеспокоены ситуацией в нашей стране, происходящей с 9 августа после проведения выборов президента, — говорится в коллективном обращении. — Мы с болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших.
Подписавшиеся осуждают применение силы к мирным гражданам со стороны силовиков.
— Считаем неприемлемым нарушение сотрудниками правоохранительных органов закона, которое выражается в ежедневных, беспочвенных задержаниях мирных и безоружных граждан, в том числе несовершеннолетних, на улицах городов Беларуси, — отмечается в коллективном обращении. — Задержания сопровождаются ничем не обоснованной жестокостью и избиением граждан людьми, присягавшими на верность народу Беларуси.
В коллективном письме говорится, что подписавшиеся «не признают результаты президентских выборов 9 августа и официальные цифры, озвученные ЦИК». Также отмечается, что Конституцией каждому гражданину гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.
Среди требований подписавшихся:
В письме также просят «не осуществлять давление и преследование по политическим мотивам в отношении подписавших это обращение». Письмо направили среди прочего в Совмин и Верховный суд, главе «Белпрофмаша», Миноблисполком, Мингорисполком, гендиректору МЭТЗ имени Козлова.
Напомним, ранее с подобными требованиями
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«Прекратить полномочия Лукашенко и освободить политзаключенных». Работники минского завода - властям
Работники Минского электротехнического завода имени Козлова написали коллективное письмо, которое направили в том числе в Совмин и Верховный суд. Подписавшиеся...
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