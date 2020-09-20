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Над «Гродно-Азотом» снова загорелся факел. Что на этот раз?

20.09.2020 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В минувший вторник над «Гродно Азотом» загорелся факел. Стало известно об остановке одного из цехов. В некоторых Telegram-каналах предположили, что она произошла в рамках забастовки рабочих, однако на предприятии эту информацию опровергли. «В цехе „Аммиак-3“ сработала автоматическая блокировка. Проблемы произошли с одним из датчиков, который вызвал блокировку оборудования и временную приостановку производства»,— объясняли в пресс-службе «Белнефтехима». А вчера на предприятии снова произошел сбой.

«В субботу, 19 сентября, около 17:53 в ОАО „Гродно Азот“ в цехе „Аммиак-3“ из-за выхода из строя регулятора давления прямого действия системы смазки турбокомпрессорного агрегата поз. 105-J произошла его остановка, повлекшая остановку компрессора синтез-газа и узла синтеза этого же цеха. При этом сброс технологического газа автоматически производится на факел для огневого обезвреживания.

Специалисты цеха перевели узел регулирования давления смазки на байпас, и персонал цеха приступил к выполнению пусковых операций. В процессе пуска сжигание технологического газа на факеле продолжается до полного возврата газа в технологическую систему с выходом цеха на нормальный технологический режим.

Работа других цехов предприятия нарушена не была и осуществлялась в штатном режиме, выпуск продукции не прекращался»,сказано на сайте «Гродно-Азота».

 
Теги: Гродно
 
 
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В минувший вторник над «Гродно Азотом» загорелся факел. Стало известно об остановке одного из цехов. В некоторых Telegram-каналах предположили, что она произошла в...
 
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