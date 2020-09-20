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МВД Беларуси: В субботу в Минске задержаны 415 человек

20.09.2020 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси в субботу за участие в акциях протеста были задержаны 430 человек, в том числе 415 человек в Минске.

После составления протоколов 385 были отпущены, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Общее количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек», - говорится в сообщении. – «В Минске в 15:00 на площадке около Комаровского рынка собралось около 200 граждан, преимущественно женщины. В процессе движения колонны количество участников увеличилось до 500 человек. Около пересечения ул. Сурганова и Я. Коласа толпа была рассредоточена».

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в субботу за участие в акциях протеста были задержаны 430 человек, в том числе 415 человек в Минске.
 
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