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Марш справедливости. Прямая трансляция

20.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси 20 августа проходит Марш справедливости.

Марш справедливости. Прямая трансляция
"Настоящее время" ведет живую трансляцию:


По плану протестующим предлагается собраться у Стелы героев на проспекте Независимости, а затем пойти маршем к Верховному суду Беларуси. Участникам протеста предлагают принести к суду плакаты, на которых будут написаны "кандидатуры для народного трибунала", в том числе силовики, которые принимали участие в разгоне протестов.

После Верховного суда протестующие могут снова пойти к резиденции Лукашенко и взять ее в кольцо.

Накануне кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам. "Мы – нация, которая чтит свои традиции, и мне кажется, что лучшая традиция, которая появилась за последнее время, – это выходить на Марши справедливости по воскресеньям. Каждую неделю вы показываете себе и всему миру, что белорусский народ – это сила", –сказала Тихановская.

19 сентября в Минске и других городах прошло сразу несколько маршей, задержали свыше 300 человек. Легендарную активистку Нину Багинскую отвели в автозак, но вскоре отпустили.

Массовые протесты в Беларуси начались сразу после 9 августа, после президентских выборов, в которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Силовики жестко задерживают участников протестов, среди них и несовершеннолетних. Многие были жестоко избиты. Всего было арестовано свыше 7 тысяч человек. По данным ООН, погибли четыре человека, судьба еще восьми неизвестна.


Краткая хроника протестов минувшей недели

  • 18 сентября стало известно, что прокуратура в Минске начала разыскивать родителей, которые принимали участие в акциях с малолетними детьми.
  • 17 сентября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская анонсировала создание санкционного списка, в который будут включены силовики, участвовавшие в разгоне протестующих против Лукашенко. В тот же день Европейский парламент заявил, что не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, и призвал Евросоюз ввести санкции против него и поддерживающих его россиян. Лукашенко заявил, что закрывает границы с Литвой и Польшей и усиливает – с Украиной.
  • 16 сентября Лукашенко лишил дипломатического ранга чрезвычайных и полномочных послов Павла Латушко и Игорь Лещеня. Павел Латушко был послом Беларуси в Польше, во Франции, в Королевстве Испания и Португальской Республике, занимал должность министра культуры, недавно вошел в состав президиума Координационного совета. Игорь Лещеня – бывший белорусский посол в Словакии – стал одним из первых госчиновников, который поддержал протесты в Беларуси и через два дня после этого заявления подал в отставку.
  • Следственный комитет предъявил официальное обвинение одному из лидеров оппозиции, члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Колесникова – один из главных лидеров протеста в Беларуси – арестована и находится в СИЗО. Власти пытались выслать ее из страны, но не смогли: Колесникова порвала белорусский паспорт и отказалась уезжать за границу, как ее соратники, которых все-таки удалось выслать.
  • Глава PandaDoc Микита Микадо заявил, что из-за арестов сотрудников компании в Беларуси приостановил проект помощи силовикам, которые решили уволиться на фоне задержаний и избиений протестующих.
  • 15 сентября Верховная Рада Украины поддержала введение санкций Евросоюзом в отношении Беларуси и назвала прошедшие там президентские выборы нечестными.
  • 14 сентября российский президент Владимир Путин на встрече в Сочи пообещал Лукашенко выделить Беларуси кредит в $1,5 млрд.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 20 августа проходит Марш справедливости.
 
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