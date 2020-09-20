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«Не бойтесь быть свободными!»: Мария Колесникова прислала из неволи письмо

20.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мария очень скучает по горящим и счастливым глазам белoрусов и передаёт всем нам, всем невероятным нам, привет, пишет штаб Bиктора Бабарико.





«Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность.

Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также», — пишет Мария.
 
 
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Мария очень скучает по горящим и счастливым глазам белoрусов и передаёт всем нам, всем невероятным нам, привет, пишет штаб Bиктора Бабарико.
 
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