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Венедиктов: Путин настоял на том, чтобы в Беларуси был запущен процесс транзита власти, этим самым продолжая ослаблять Лукашенко

20.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Лукашенко не может отказать Путину в этом".



Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уверен, что на переговорах с Лукашенко Путин настоял на том, чтобы в Беларуси был запущен процесс транзита власти. Об этом близкий к Кремлю журналист заявил 19 сентября в диалоге со своим первым замом Сергеем Бунтманом в эфире передачи «Будем наблюдать».

С. Бунтман: О чем конкретно, о плане действий каком можно понять из переговоров Лукашенко и Путина?

А. Венедиктов: Да все уже понятно. Все уже озвучено. Путин настоял на том, чтобы было то, что называют транзитом, этим самым продолжая ослаблять Лукашенко, подвешивая его. То есть а) изменение Конституции; б) референдум по изменению Конституции; в) досрочные парламентские и президентские выборы. Это раскадровка. То есть, конечно, Лукашенко хотел затянуть время и избежать этого. В его понимании и понимании его сторонников, законно избранный президент на 5 лет.

Но Путин нажимал, очевидно, на то, что вот этот процесс должен быть запущен, тем самым подвешивая Лукашенко, потому что а) «Александр Григорьевич, какая будет Конституция?»; б) «Александр Григорьевич, а вы будете участвовать в выборах президента? А может, не стоит? Может быть, сделать Конституцию парламентской республики?» И так далее.

 

То есть совершенно очевидно, что история с конституционным процессом или транзитом как форматом ослабляет Лукашенко, безусловно, но сохраняет его как переговорщика. Он не может отказать Путину в этом. Не может.

С. Бунтман: Так Лукашенко может все эти изменения затянуть до 22-го года и все.

А. Венедиктов: Не, ну он может затянуть и до 24-го года. Но я думаю, что Российское государство связало кредит со сроками.

С. Бунтман: Какова еще цена вопроса, если от Лукашенко нужны уступки какие-то? Вот цена вопроса?

А. Венедиктов: Да я не знаю, Сереж, какая цена вопроса.

С. Бунтман: Экономическое влияние и полный контроль Беларуси?

А. Венедиктов: Ну конечно. Слушай, когда ты делаешь всю страну должником, конечно, ты затем получаешь совершенно очевидное влияние. Ну что? Это просто неважно, это Беларусь и Россия или Люксембург и Лихтенштейн. Ну правда.

С. Бунтман: Ничего нового нет про Марию Колесникову. Или есть?

А. Венедиктов: Ну, нет. Ей предъявили обвинение по такой довольно странной статье, такой половинчатой. Посмотрим.

С. Бунтман: Ты думаешь, может быть договоренность некая?

А. Венедиктов: Нет, договоренность будет точно. Потому что я напомню, что Мария Колесникова принадлежит штабу господина Бабарико. Господин Бабарико долгое время возглавлял «Белгазпромбанк», который являлся «дочкой» «Газпрома». Он сейчас сидит в тюрьме. Но я абсолютно уверен, что во время переговоров Путина и Лукашенко судьба лично господина Бабарико (соответственно, всего его штаба, наверное) была затронута. В каком виде – не знаю. Была затронута. Но то, что Лукашенко видел до выборов и во время российскую угрозу в лице Бабарико и его штаба – это 100%. Значит, Путин должен был это затронуть.

Я думаю, что судьба Бабрико и судьба его товарищей стояла отдельным пунктом в переговорах Путина и Лукашенко. То есть я не думаю, я знаю. Я не знаю результат. Но мы его увидим.

С. Бунтман: По твоим наблюдениям, насколько велика роль российских советников там во внутренней политике, в зеркалке оппозиции, в пропаганде и так далее?

А. Венедиктов: У нас есть один российский советник, чья роль велика – зовут его Владимир Владимирович Путин. Всех остальных Александр Григорьевич не слушает и не допускает – не только русских, но и белорусских.


 
С. Бунтман: А сведения из Администрации, что да, действительно они работают, и их все слушаются здесь?

А. Венедиктов: Полная фигня. Это просто не понимать, как устроено государство Беларусь.

 
 
 
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