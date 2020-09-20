Российские пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Тихановской

"Конечно, мы понимаем, насколько важна ваша помощь (обращается к пранкеру, который говорит от имени Науседы. —), и мы особенно были рады видеть госпожу Тихановскую здесь, в парламенте. Я думаю, это будет очень важно в связи с вашим европейским восприятием», — сказал Давид Сассоли во время разговора, транскрипцию которого опубликовали пранкеры.