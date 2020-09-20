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Российские пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Тихановской
Источник материала: Партизан
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) опубликовал запись беседы якобы Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы с председателем Европейского парламента Давидом Сассоли.
Роли Тихановской и Науседы исполнили пранкеры.
По итогам 23-минутного разговора Сассоли пригласил "Тихоновскую" в Европейский парламент и пообещал поддержать всю белорусскую оппозицию.
"Конечно, мы понимаем, насколько важна ваша помощь (обращается к пранкеру, который говорит от имени Науседы. —
Однако весь разговор со стороны европейского чиновника был сдержан и дипломатичен, без сенсационных заявлений или обещаний.
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Пранкер Алексей Столяров (Лексус) опубликовал запись беседы якобы Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы с председателем Европейского...
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