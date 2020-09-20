Эдуард Пальчис: Режим сам будет загонять себя всё глубже в яму по той причине, что он отказываются признавать реальность









пишет политический аналитик Эдуард Пальчис. Режим сам каждую неделю будет загонять себя всё глубже в яму по той причине, что он отказываются признавать реальность. В беларусах произошли кардинальные перемены, которых он не уловил. Каждое задержание конвертируется в личное желание беларусов снести режим,политический аналитик Эдуард Пальчис.





От 10 000 до 20 000 беларусов прямиком подверглись репрессиями в самых разных видах начиная с мая 2020. В процентном соотношении это мало, но теперь добавьте сюда всех родственников, знакомых, друзей, коллег и т.д. По итогу лично задеты сотни тысяч человек, которые уже никогда не забудут и не простят.





Что уж говорить об оскорблении полутора миллиона католиков через выходку с Кондрусевичем, про злость 100 000 айтишников из-за дела Panda Doc и т.д. Режим просто расширяет протестную базу каждый день на десятки тысяч человек.





И самое прекрасное, что они даже не думают останавливаться. Прокуратура и соц.органы угрожают детям, СК публично плюет на все убийства с пытками, МВД превращается в обезличенную непонятную структуру балаклавщиков. Из-за этого люди просто вынуждены включаться в протесты хотя бы ради своего будущего, ибо нет представления, как с этим жить дальше.









И пока оккупанты живут в своём мирке перехваченных разговоров между Берлином и Варшавой, параллельно идут очень интересные процессы. Литва признаёт Тихановскую настоящим представителем беларуского народа. ЕС не признаёт легитимность Лукашенко, также как и США вместе с Украиной.





Переговоры же в Сочи оказались вялыми, а кредит от Путина больше напоминает психологическую поддержку, учитывая, что значительная часть от 1,5 млрд. пойдет на оплату долгов перед самим Кремлём. И я прекрасно понимаю путинские элиты, что тащить свои миллиарды в эту чёрную дыру, которые 100% не вернуться обратно - крайне глупо. А с другой стороны даже беларуские предприятия под шумок не купишь, ибо Тихановская заявляет, что никакие сделки не будут признаны в будущем. Деньги же любят гарантию.





Кроме этого мы приближаемся к настоящей экономической катастрофе, которая видна по опубликованным показателям работы гос.предприятий ещё до выборов. Суммарные долги заводов больше, чем размер ВВП. Их прибыль в июле 2020 упала в 4 раза, по сравнению с прошлым годом. Что уж там говорить про август, после которого люди просто не могут спокойно работать.





Всё идёт к тому, что режим, пытаясь удушить беларусов, одновременно удушивает сам себя куда-больше. Тающие запасы золото-валютного резерва как таймер на бомбе в голливудских фильмах. Тик-так, тик-так, либо нужный провод режь (только проводов миллионы), либо убегай.





Из-за огромного потока информации мы все чаще не успеваем оценить те исторические события, которые происходят на наших глазах. К этому относится и поддержка беларусов со стороны соседей, ЕС и США. Давайте посмотрим лишь на новости последних недель:





- Литва признала Светлану Тихановскую избранным президентом Беларуси, а Координационный совет — единственными законными представителями нашей страны.





- ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Тихановская и Координационный совет признаны представителями беларуского народа.





- США не признают Лукашенко легитимным президентом.





- Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси, где призывают оккупантов прекратить насилие и пойти на диалог с Координационным Советом.





- Европа обсуждает аналог "плана Маршалла" для восстановления экономики Беларуси, если мы победим.





- Планируется множество программ поддержки беларуских студентов, которых могут исключить за политические взгляды. Только Польша готова принять до 1000 человек.





- Страны ЕС и диаспора организуют множество программ медицинской помощи пострадавшим от репрессий.





- Количество санкций, которые собираются вводить против Лукашенко и окружения, сложно сосчитать. США угрожает ответом и Кремлю, если тот чересчур активно будет вмешиваться в наши дела.





Что касается самого Кремля, то его поддержка Лукашенко на самом деле очень такое себе. А если посмотреть на высказывание в четверг Лаврова, то ситуация и вообще выглядит крайне необычно:





"На мой взгляд, Лукашенко предложил очень перспективную идею - конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент РФ Владимир Путин поддерживает такой его настрой."





Кроме этого от Лаврова прозвучали и намёки на досрочные выборы.





Таким образом, международная ситуация складывается максимально в нашу сторону. И это интересно, учитывая, что в этом году никто на помощь других стран или иностранных политиков особо не рассчитывал.





Все прошлые годы оппозиция металась между Вашингтоном, Брюсселем и Москвой, думая, что именно там зарыт ключик к свержению режима. Но как только мы стали рассчитывать на самих себя и объединились, тут и подоспела такая поддержка и признание, которую мы не видели за 100 лет.