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Виктория Азаренко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Риме
Источник материала: Партизан
Белоруска Виктория Азаренко (14 ВТА) не смогла пробиться в полуфинал турнира категории "Премьер" в Риме.
В матче 1/4 финала она уступила испанке Гарбинье Мугурсе (17) — 6:3, 3:6, 4:6Э, сообщает
Призовой фонд турнира составляет 1,7 млн евро.
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Белоруска Виктория Азаренко (14 ВТА) не смогла пробиться в полуфинал турнира категории "Премьер" в Риме.
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