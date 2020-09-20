Внучки Лукашенко будут учиться в закрытой школе Минска

Источник материала: KYKY

На прошлой неделе мы узнали, что внучки Лукашенко Анастасия и Дарья вслед за Николаем (младшим сыном так называемого президента) забрали документы из Лицея БГУ .

Сегодня сын так называемого президента Дмитрий Лукашенко сообщил @sputnikby, где таки будут получать образование его дочери.

«Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся, и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов – Минская международная гимназия. Младшая пошла в первый класс (в этом году), средняя и старшая тоже проходят там обучение», – рассказал Дмитрий Лукашенко.

Также появилась информация, что Коля Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленным именем .