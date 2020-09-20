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Внучки Лукашенко будут учиться в закрытой школе Минска

20.09.2020 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На прошлой неделе мы узнали, что внучки Лукашенко Анастасия и Дарья вслед за Николаем (младшим сыном так называемого президента) забрали документы из Лицея БГУ

Сегодня сын так называемого президента Дмитрий Лукашенко сообщил @sputnikby, где таки будут получать образование его дочери. 

«Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся, и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов – Минская международная гимназия. Младшая пошла в первый класс (в этом году), средняя и старшая тоже проходят там обучение», – рассказал Дмитрий Лукашенко. 

Также появилась информация, что Коля Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленным именем

 
 
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На прошлой неделе мы узнали, что внучки Лукашенко Анастасия и Дарья вслед за Николаем (младшим сыном так называемого президента) забрали документы из Лицея БГУ.  ...
 
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