|
Внучки Лукашенко будут учиться в закрытой школе Минска
Источник материала: KYKY>
На прошлой неделе мы узнали, что внучки Лукашенко Анастасия и Дарья вслед за Николаем (младшим сыном так называемого президента)
Сегодня сын так называемого президента Дмитрий Лукашенко
«Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся, и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов – Минская международная гимназия. Младшая пошла в первый класс (в этом году), средняя и старшая тоже проходят там обучение», – рассказал Дмитрий Лукашенко.
Также появилась информация, что Коля Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе мы узнали, что внучки Лукашенко Анастасия и Дарья вслед за Николаем (младшим сыном так называемого президента) забрали документы из Лицея БГУ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)