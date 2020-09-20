ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше 600 работников минского завода потребовали отставки Лукашенко. Они написали в Верховный суд

20.09.2020 13:29 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Если забастовки рабочих на время прекратились, это не значит, что рабочие согласились с политикой партии. Вот, например, работники  Минского электротехнического завода имени Козлова написали письмо в Совмин и Верховный суд с требованием отправить в отставку Лукашенко и провести новые, честные выборы. Под этим письмом подписались около 610 человек, передает TUT.by. 

«Мы крайне обеспокоены ситуацией в нашей стране, происходящей с 9 августа после проведения выборов президента. Мы с болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших.

Считаем неприемлемым нарушение сотрудниками правоохранительных органов закона, которое выражается в ежедневных, беспочвенных задержаниях мирных и безоружных граждан, в том числе несовершеннолетних, на улицах городов Беларуси. Задержания сопровождаются ничем не обоснованной жестокостью и избиением граждан людьми, присягавшими на верность народу Беларуси», –  говорится в коллективной обращении. 

Чего требуют рабочие 

  • Прекращение полномочий Александра Лукашенко;
  • Признание президентские выборы сфальсифицированными и недействительными, а также отставка ЦИК в полном составе во главе с Лидией Ермошиной;
  • Привлечение к ответственности всех причастных к фальсификации подсчета голосов на выборах;
  • Проведение новых выборов — «честных, с прозрачным и понятным подсчетов голосов»;
  • Прекращение применения силы со стороны силовиков в отношении мирного населения, а также аресты и задержания;
  • Привлечение к ответственности причастных к задержаниям мирных граждан и нанесению им физического и психологического ущерба;
  • Компенсации материального и морального ущерба участникам мирных демонстраций и автолюбителям;
  • Освободить политзаключенных.

В письме рабочие также просят не давить и не преследовать людей, которые подписали это обращение. Письмо направили, в том числе, в Совмин и Верховный суд, главе «Белпрофмаша», Миноблисполком, Мингорисполком, гендиректору МЭТХ имени Козлова.

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если забастовки рабочих на время прекратились, это не значит, что рабочие согласились с политикой партии. Вот, например, работники  Минского электротехнического...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эдуард Пальчис: Режим сам будет загонять себя всё глубже в яму по той причине, что он отказываются признавать реальность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.09.2020
Mir24.TV Belarus
20.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика