Больше 600 работников минского завода потребовали отставки Лукашенко. Они написали в Верховный суд

Источник материала: KYKY

Если забастовки рабочих на время прекратились, это не значит, что рабочие согласились с политикой партии. Вот, например, работники Минского электротехнического завода имени Козлова написали письмо в Совмин и Верховный суд с требованием отправить в отставку Лукашенко и провести новые, честные выборы. Под этим письмом подписались около 610 человек, передает TUT.by.

«Мы крайне обеспокоены ситуацией в нашей стране, происходящей с 9 августа после проведения выборов президента. Мы с болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших.

Считаем неприемлемым нарушение сотрудниками правоохранительных органов закона, которое выражается в ежедневных, беспочвенных задержаниях мирных и безоружных граждан, в том числе несовершеннолетних, на улицах городов Беларуси. Задержания сопровождаются ничем не обоснованной жестокостью и избиением граждан людьми, присягавшими на верность народу Беларуси», – говорится в коллективной обращении.

Чего требуют рабочие

Прекращение полномочий Александра Лукашенко;

Признание президентские выборы сфальсифицированными и недействительными, а также отставка ЦИК в полном составе во главе с Лидией Ермошиной;

Привлечение к ответственности всех причастных к фальсификации подсчета голосов на выборах;

Проведение новых выборов — «честных, с прозрачным и понятным подсчетов голосов»;

Прекращение применения силы со стороны силовиков в отношении мирного населения, а также аресты и задержания;

Привлечение к ответственности причастных к задержаниям мирных граждан и нанесению им физического и психологического ущерба;

Компенсации материального и морального ущерба участникам мирных демонстраций и автолюбителям;

Освободить политзаключенных.

В письме рабочие также просят не давить и не преследовать людей, которые подписали это обращение. Письмо направили, в том числе, в Совмин и Верховный суд, главе «Белпрофмаша», Миноблисполком, Мингорисполком, гендиректору МЭТХ имени Козлова.

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»