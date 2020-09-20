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Больше 600 работников минского завода потребовали отставки Лукашенко. Они написали в Верховный суд
Источник материала: KYKY>
Если забастовки рабочих на время прекратились, это не значит, что рабочие согласились с политикой партии. Вот, например, работники Минского электротехнического завода имени Козлова написали письмо в Совмин и Верховный суд с требованием отправить в отставку Лукашенко и провести новые, честные выборы. Под этим письмом подписались около 610 человек,
«Мы крайне обеспокоены ситуацией в нашей стране, происходящей с 9 августа после проведения выборов президента. Мы с болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших.
Считаем неприемлемым нарушение сотрудниками правоохранительных органов закона, которое выражается в ежедневных, беспочвенных задержаниях мирных и безоружных граждан, в том числе несовершеннолетних, на улицах городов Беларуси. Задержания сопровождаются ничем не обоснованной жестокостью и избиением граждан людьми, присягавшими на верность народу Беларуси», – говорится в коллективной обращении.
Чего требуют рабочие
В письме рабочие также просят не давить и не преследовать людей, которые подписали это обращение. Письмо направили, в том числе, в Совмин и Верховный суд, главе «Белпрофмаша», Миноблисполком, Мингорисполком, гендиректору МЭТХ имени Козлова.
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Если забастовки рабочих на время прекратились, это не значит, что рабочие согласились с политикой партии. Вот, например, работники Минского электротехнического...
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