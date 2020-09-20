Межевич: безобидные лозунги прокладывают путь более тяжелым явлениям

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт о политическом "алкоголизме"

По словам эксперта, все это можно сравнить с бытовым алкоголизмом, когда начинается с классических "по 50", а заканчивается всегда одинаково.

"Когда мы слышим от белорусских протестующих, что все это – внутреннее дело страны, что русскому языку ничего не угрожает и проблема лишь в одном Лукашенко, то во всех нюансах вспоминаются страны Балтии, где начало риторики было идентичным. А закончилось тем, что музеи Великой Отечественной войны превратились в музеи оккупации", – рассуждает эксперт.

© Sputnik / Алексей Майшев Минска Власти оценили материальный ущерб от акций протеста

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

Комментарий известного политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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