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Межевич: безобидные лозунги прокладывают путь более тяжелым явлениям
20.09.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По словам эксперта, все это можно сравнить с бытовым алкоголизмом, когда начинается с классических "по 50", а заканчивается всегда одинаково.
"Когда мы слышим от белорусских протестующих, что все это – внутреннее дело страны, что русскому языку ничего не угрожает и проблема лишь в одном Лукашенко, то во всех нюансах вспоминаются страны Балтии, где начало риторики было идентичным. А закончилось тем, что музеи Великой Отечественной войны превратились в музеи оккупации", – рассуждает эксперт.
Массовые
Комментарий известного политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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В странах Балтии начало антироссийской риторики было идентичным, напоминает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор...
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