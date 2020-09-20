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Дмитрий Лукашенко рассказал, где будут учиться его дочери

20.09.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Дочери Дмитрия Лукашенко Анастасия и Дарья перешли в Минскую международную гимназию, об этом Sputnik в воскресенье рассказал председатель Президентского спортивного клуба, средний сын президента Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
Николай Лукашенко не учится в гимназии при МГУ

"Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов - Минская международная гимназия.

Младшая пошла в первый класс (в этом году), средняя и старшая тоже проходят там обучение", - сказал Лукашенко.

Накануне ряд СМИ сообщил, что из лицея БГУ ушли внучки Александра Лукашенко – Анастасия и Дарья.

В текущем году младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко окончил девятый класс Острошицкой средней школы, и в июне он также поступил в лицей БГУ, где собирался учиться по профилю "биология". Однако перед началом учебного года, по сообщениям СМИ стало известно, что его документы забрали из лицея.

Позже в секретариате гимназии при Московском государственном университете опровергли информацию о том, что у них учится младший сын Александра Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе появилась информация, что дочери среднего сына президента Беларуси Анастасия и Дарья ушли из лицея БГУ.
 
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