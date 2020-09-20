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Мария Колесникова: Я ни о чем не жалею

20.09.2020 13:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Мария Колесникова передала из СИЗО сообщение для белорусов. Она говорит, что ни о чем не жалеет и благодарит за поддержку.

«Свобода стоит того, чтобы за нее бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность.

Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чем не жалею и поступила бы также», - говорит репрессированная женщина.

 
 
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Мария Колесникова передала из СИЗО сообщение для белорусов. Она говорит, что ни о чем не жалеет и благодарит за поддержку.
 
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