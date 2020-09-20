новый процессор Samsung окажется мощнее всех конкурентов

Источник материала: Tut.by

В Сети появились результаты тестов производительности нового процессора Samsung для смартфонов топового уровня. Скорее всего, он окажется мощнее решений от конкурентов. Об этом пишет издание GSMArena со ссылкой на источники в Корее.



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В сообщении источника говорится о процессорах Exynos 1000 от Samsung и Snapdragon 875 от Qualcomm — оба еще официально не представлены. Но, по «слитой» ранее информации, оба SoC будут производиться Samsung (собираются ли собирать 875-й на заводах TSMC пока не понятно) по 5-нм техпроцессу. Также известно, что грядущий Exynos 1000 получит восемь вычислительных ядер в конфигурации «1+3+4», включая одно «супер-ядро».

По предварительной информации, Exynos превосходит Snapdragon по вычислительной мощности — во всяком случае, об этом говорят результаты их тестирования в популярном бенчмарке Geekbench. Тест якобы проходили инженерные образцы смартфонов серии Galaxy S21, которые появятся в продаже в начале следующего года. Одна модель работала на Exynos 1000, вторая — на Snapdragon 875.

Девайс с процессором Exynos 1000 набрал 1302 балла в одноядерном режиме и 4250 баллов в многоядерном, с Snapdragon 875 — соответственно 1159 и 4090 баллов. А еще протестировали будущий Xiaomi Mi 11 на базе 875-ого: этот девайс, по словам источника, набрал 1102 и 4113 баллов.

Для сравнения: Apple A13 Bionic, использующийся в iPhone 11 и iPhone 11 Pro, набирает 1326 и 3368 очков. Следующий Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), который встроили в iPad Air (4-го поколения) и установят в iPhone 12, тест в Geekbench еще не прошел. Правда, известны его результаты в AnTuTu. Судя по ним, разница в производительности не превышает 10%.

Впрочем, о реальной производительности обоих платформ — Exynos 1000 и Snapdragon 875 — судить еще рано. Все же, тестирование проходило на инженерных образцах смартфонов и наверняка еще не на финальной версии ПО.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Samsung: