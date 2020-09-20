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«Я просто решил расслабиться. Что непонятного?» В Минске задержали водителя с 2,53 промилле алкоголя в крови

20.09.2020 13:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очередной нетрезвый водитель был задержан в районе улицы Тростенецкой в Минске. На автомобиле Volkswagen он двигался со стороны Велосипедного переулка в направлении улицы Ленина и столкнулся с Citroen. Мужчину доставили в медучреждение для проведения освидетельствования — концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 2,53 промилле. Об этом сообщили в ГАИ Мингорисполкома.

Сотрудникам ГАИ мужчина заявил, что «отработал и просто решил расслабиться». В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 18.16 (санкция указанной части статьи предусматривает штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года), части 6 статьи 18.14 (предупреждение или штраф в размере от 1 до 5 базовых величин), части 5 статьи 18.12 КоАП Республики Беларусь (предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 базовых величин).

 
Теги: Минск
 
 
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Очередной нетрезвый водитель был задержан в районе улицы Тростенецкой в Минске. На автомобиле Volkswagen он двигался со стороны Велосипедного переулка в направлении...
 
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