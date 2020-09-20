Жильцы «Каскада» собирают подписи против крупных штрафов

Источник материала: Onliner

Сегодня на территории минского ЖК «Каскад» снова собрались жильцы. Повод — сбор подписей под требованием, адресованным главе администрации Фрунзенского района, мэру города и депутату Палаты представителей. Люди не согласны с мерами, принятыми в отношении товариществ собственников. Напомним, как минимум четыре ТС (всего их в комплексе шесть) за последние недели получили постановления, предполагающие оплату крупных штрафов (по 200 базовых величин).

«Выносятся несоразмерные незначительным нарушениям, а в ряде случаев и заведомо необоснованные штрафы, которые тяжелым финансовым бременем ложатся на всех жителей нашего ЖК, — сказано в требовании, составленном жильцами комплекса. — Подобные действия ответственных лиц ставят под угрозу нормальное функционирование товариществ собственников и могут привести к их ликвидации».

В частности, собравшиеся требовали, во-первых, сократить штрафы до разумных и выносить предписания на устранение недостатков в реально выполнимые сроки, во-вторых, отменить неправомерные санкции по нефункционирующим и не введенным в эксплуатацию объектам, в-третьих, прекратить произвол контролирующих организаций.









Кроме того, жильцы «Каскада» хотят услышать отчет руководителей администрации Фрунзенского района и Мингорисполкома о проделанной работе. В требовании приводится ссылка на закон о местном управлении и самоуправлении.





Днем во дворе, когда шел сбор подписей, постоянно наблюдалось движение: люди приходили, ставили подпись и отправлялись по делам, а некоторые оставались.

Максимальное число жильцов, по нашим оценкам, наблюдалось около полудня, когда собралось около сотни человек.





Все проходило в дружественной обстановке. Рядом играли дети, кто-то вынес чай, кофе, сладости. За последнее время активное поддержание добрососедских отношений стало хорошей и доброй традицией во многих минских дворах.











О том, как проходят мероприятия, называемые сотрудниками МЧС «мониторингом», можно прочесть в нашем репортаже .







