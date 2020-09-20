ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жильцы «Каскада» собирают подписи против крупных штрафов

20.09.2020 13:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня на территории минского ЖК «Каскад» снова собрались жильцы. Повод — сбор подписей под требованием, адресованным главе администрации Фрунзенского района, мэру города и депутату Палаты представителей. Люди не согласны с мерами, принятыми в отношении товариществ собственников. Напомним, как минимум четыре ТС (всего их в комплексе шесть) за последние недели получили постановления, предполагающие оплату крупных штрафов (по 200 базовых величин).

«Выносятся несоразмерные незначительным нарушениям, а в ряде случаев и заведомо необоснованные штрафы, которые тяжелым финансовым бременем ложатся на всех жителей нашего ЖК, — сказано в требовании, составленном жильцами комплекса. — Подобные действия ответственных лиц ставят под угрозу нормальное функционирование товариществ собственников и могут привести к их ликвидации».

В частности, собравшиеся требовали, во-первых, сократить штрафы до разумных и выносить предписания на устранение недостатков в реально выполнимые сроки, во-вторых, отменить неправомерные санкции по нефункционирующим и не введенным в эксплуатацию объектам, в-третьих, прекратить произвол контролирующих организаций.




Кроме того, жильцы «Каскада» хотят услышать отчет руководителей администрации Фрунзенского района и Мингорисполкома о проделанной работе. В требовании приводится ссылка на закон о местном управлении и самоуправлении.

Жильцы «Каскада» собирают подписи против крупных штрафов

Днем во дворе, когда шел сбор подписей, постоянно наблюдалось движение: люди приходили, ставили подпись и отправлялись по делам, а некоторые оставались.

Максимальное число жильцов, по нашим оценкам, наблюдалось около полудня, когда собралось около сотни человек.

Жильцы «Каскада» собирают подписи против крупных штрафов

Все проходило в дружественной обстановке. Рядом играли дети, кто-то вынес чай, кофе, сладости. За последнее время активное поддержание добрососедских отношений стало хорошей и доброй традицией во многих минских дворах.





О том, как проходят мероприятия, называемые сотрудниками МЧС «мониторингом», можно прочесть в нашем репортаже.




 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на территории минского ЖК «Каскад» снова собрались жильцы. Повод — сбор подписей под требованием, адресованным главе администрации Фрунзенского района,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мария Колесникова: Я ни о чем не жалею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.09.2020
Mir24.TV Belarus
20.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика