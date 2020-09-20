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Павел Латушко заявил о чистках в дипломатическом корпусе Беларуси.

20.09.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По его словам, в ближайшие дни 30 белорусских дипломатов будут уволены с дипломатической службы.



Послы Беларуси в Испании, Латвии и Словакии уйдут в отставку. Также увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Евросоюзе, Латвии, Польши, Индии, ОАЭ и других странах.

Увольняют даже единственного дипломата, говорящего по-индонезийски, а также молодых белорусских дипломатов и выпускников МГИМО.

«Причины увольнения: размещение в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны ОМОНа, а также за отказ фальсифицировать выборы», - написал Павел Латушко в своем Телеграме. 
 
 
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По его словам, в ближайшие дни 30 белорусских дипломатов будут уволены с дипломатической службы.
 
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