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Павел Латушко заявил о чистках в дипломатическом корпусе Беларуси.
Источник материала: Партизан
По его словам, в ближайшие дни 30 белорусских дипломатов будут уволены с дипломатической службы.
Послы Беларуси в Испании, Латвии и Словакии уйдут в отставку. Также увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Евросоюзе, Латвии, Польши, Индии, ОАЭ и других странах.
Увольняют даже единственного дипломата, говорящего по-индонезийски, а также молодых белорусских дипломатов и выпускников МГИМО.
«Причины увольнения: размещение в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны ОМОНа, а также за отказ фальсифицировать выборы», - написал Павел Латушко в своем Телеграме.
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По его словам, в ближайшие дни 30 белорусских дипломатов будут уволены с дипломатической службы.
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