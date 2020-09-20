Павел Латушко заявил о чистках в дипломатическом корпусе Беларуси.









Послы Беларуси в Испании, Латвии и Словакии уйдут в отставку. Также увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Евросоюзе, Латвии, Польши, Индии, ОАЭ и других странах.





Увольняют даже единственного дипломата, говорящего по-индонезийски, а также молодых белорусских дипломатов и выпускников МГИМО.





«Причины увольнения: размещение в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны ОМОНа, а также за отказ фальсифицировать выборы», - написал Павел Латушко в своем Телеграме.