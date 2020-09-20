Перед Маршем справедливости в Минске перекрыли улицы в направлении Дворца Независимости

За час до анонсированного сторонниками перемен Марша справедливости — очередной воскресной акции — в Минске перекрыты проспект Победителей от стелы "Минск — город-герой" в сторону Дворца Независимости, проспект Пушкина от ул. Ольшевского в сторону проспекта Победителей, а также въезд на ул. Орловскую со стороны площади Бангалор.



Закрыты шесть станций метро "Площадь Ленина", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига". Поезда на них не останавливаются. Минский метрополитен традиционно "приносит извинения за временные неудобства". Предыдущая воскресная акция — Марш героев — собрала только в Минске не менее 100 тысяч человек и сопровождалась жесткими действиями силовиков. Задержания демонстрантов начались еще до начала марша в разных местах города — силовики пытались не пустить людей в центр.