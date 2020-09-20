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Перед Маршем справедливости в Минске перекрыли улицы в направлении Дворца Независимости
Источник материала: Навiны
За час до анонсированного сторонниками перемен Марша справедливости — очередной воскресной акции — в Минске перекрыты проспект Победителей от стелы "Минск — город-герой" в сторону Дворца Независимости, проспект Пушкина от ул. Ольшевского в сторону проспекта Победителей, а также въезд на ул. Орловскую со стороны площади Бангалор.
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За час до анонсированного сторонниками перемен Марша справедливости — очередной воскресной акции — в Минске перекрыты проспект Победителей от стелы "Минск —...
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