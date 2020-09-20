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Перед Маршем справедливости в Минске закрыты шесть станций метро
Источник материала: Навiны
В Минске закрыты шесть станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига".
Как сообщает
Сегодня в Минске пройдет Марш справедливости — очередная массовая акция сторонников перемен.
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В Минске закрыты шесть станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига".
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