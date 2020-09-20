Перед Маршем справедливости в Минске закрыты шесть станций метро

В Минске закрыты шесть станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига".





Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал метрополитена, станции закрыты на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются. Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Сегодня в Минске пройдет Марш справедливости — очередная массовая акция сторонников перемен.