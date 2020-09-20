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Мария Колесникова: свобода стоит того, чтобы за нее бороться

20.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова передает привет белорусам из тюрьмы в Жодино, сообщается в Твиттере Виктора Бабарико.

Мария Колесникова: свобода стоит того, чтобы за нее бороться
Мария Колесникова во время акции в Минске. Фото: твиттер Виктора Бабарико.

«Свобода стоит того, чтобы за нее бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает.  Я счастлива быць белорускай. Вы невероятные! Я ни о чем не жалею».

Следственный комитет Беларуси предъявил Марии Колесниковой обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенных с использованием СМИ или интернета (ч. 3 ст. 361 УК). Ей грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Колесникова помещена в следственную тюрьму № 8 в Жодино Минской области.

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Теги: Минск
 
 
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Член президиума Координационного совета Мария Колесникова передает привет белорусам из тюрьмы в Жодино, сообщается в Твиттере Виктора Бабарико.
 
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