В Минске перекрыли дорожное движение на ряде проспектов и улиц

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение в Минске на ряде участков дорог, пишут пользователи сервиса "Яндекс.Пробки".

Минчане сообщает, что работниками ГАИ перекрыт проспект Пушкина от Ольшевского до Притыцкого.

Также, по информации сервиса, движение ограничено на улице Орловской, проспекте Победителей, улице Московской и перекрыто на улицах Петруся Бровки, Жуковского, Нахимова и в Уральском переулке.

В целом пробки в Минске сейчас оцениваются в 2 балла.

Отметим, что затруднения в движении связаны не только с сегодняшними протестными акциями, но и проведением ремонтных работа. Так, к примеру, сегодня приводят в порядок дорожное полотно по четной стороне Партизанского проспекта, в связи с чем пришлось изменить схему движения некоторых автобусов.