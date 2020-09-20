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В Минске перекрыли дорожное движение на ряде проспектов и улиц

20.09.2020 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение в Минске на ряде участков дорог, пишут пользователи сервиса "Яндекс.Пробки".

Минчане сообщает, что работниками ГАИ перекрыт проспект Пушкина от Ольшевского до Притыцкого.

© Sputnik / Виктор Толочко
В Минске закрыли сразу шесть станций метро

Также, по информации сервиса, движение ограничено на улице Орловской, проспекте Победителей, улице Московской и перекрыто на улицах Петруся Бровки, Жуковского, Нахимова и в Уральском переулке.

В целом пробки в Минске сейчас оцениваются в 2 балла.

Отметим, что затруднения в движении связаны не только с сегодняшними протестными акциями, но и проведением ремонтных работа. Так, к примеру, сегодня приводят в порядок дорожное полотно по четной стороне Партизанского проспекта, в связи с чем пришлось изменить схему движения некоторых автобусов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сервис "Яндекс.Пробки" сообщает о заторах в Центральном и Фрунзенском районах, а также в ряде других частей города.
 
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