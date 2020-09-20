Nexta слил данные тысячи сотрудников МВД: теперь каждый пятый из них хочет бросить работу в органах

Источник материала: KYKY

Вчера в телеграм-канале Nexta Live опубликовали документ с информацией о тысяче сотрудников МВД: ФИО, даты рождения, должности работников милиции. Nexta предупреждал силовиков, что выложит в открытый доступ данные, которые он получил от хакеров, если «правоохранители» не перестанут задерживать людей.

После публикации этого документа он заявил: «При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных».

Сегодня случилось что-то невероятное: 200 сотрудников МВД из вышеупомянутого документа обратились в BYSOL с просьбой исключить их из него. Ради этого они готовы уйти из внутренних органов. Об этом заявил Ярослав Лихачевский, CEO стартапа DeepDee и представитель фонда солидарности BYSOL, в прямом эфире телеканала Дождь.

В начале эфира у Ярослава спросили, как он относится к тому, что сейчас в Беларуси пытаются рассекретить личности силовиков. В ответ на это он решил рассказать, как силовики работают только в масках – и даже на судах выступают в балаклавах: «Деанон силовиков – это очень сильный инструмент воздействия на них», – объяснил Ярослав.

«Как только говорим силовикам: «Мы знаем, кто мы, мы знаем ваши имена и должности, ваши номера телефонов – в некоторых случаях, даже переписку с вашими любовницами – они начинают более активно общаться с беларуским обществом».

Затем ведущий спросил у Ярослава про фонд BYSOL, мол, не так много было силовиков, которые воспользовались его финансовым предложением и вышли из рядов правоохранителей. Ярослав в ответ на это заметил, что количество силовиков, которые обратились к ним, измеряется тысячами. И заявил, как сработал тот самый Деанон Nexta: «Вчера было опубликована тысяча имен силовиков и вчера же 200 человек пришли к нам с заявками и просьбой исключить их из этой базы. С заявлением, что они готовы выходить из системы и не участвовать в этом. 20% конверсия – это очень хорошая цифра».