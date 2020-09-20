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Лукашенко устроил зачистку МИД: уволит сразу 30 дипломатов, осудивших кражу выборов и милицейское насилие
Источник материала: KYKY>
Член президиума КС Павел Латушко в своем телеграм-канале
Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых беларуских дипломатов, выпускников МГИМО.
Причины увольнения: размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы. Спасибо вам, дорогие коллеги за вашу гражданскую позицию!
Это фактически «чистки» дипкорпуса Беларуси. После фиаско внешней политики Беларуси наступил развал дипломатической службы страны. МИД больше не лоялен к уходящей власти!»
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Лукашенко устроил зачистку МИД: уволит сразу 30 дипломатов, осудивших кражу выборов и милицейское насилие
Член президиума КС Павел Латушко в своем телеграм-канале сообщил, что в ближайшее время уволят еще 30 беларуских дипломатов с дипломатической службы Республики...
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