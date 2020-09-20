Лукашенко устроил зачистку МИД: уволит сразу 30 дипломатов, осудивших кражу выборов и милицейское насилие

Источник материала: KYKY

Член президиума КС Павел Латушко в своем телеграм-канале сообщил , что в ближайшее время уволят еще 30 беларуских дипломатов с дипломатической службы Республики Беларусь.



Пост Латушко выглядит так: «Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах.

Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых беларуских дипломатов, выпускников МГИМО.

Причины увольнения: размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы. Спасибо вам, дорогие коллеги за вашу гражданскую позицию!

Это фактически «чистки» дипкорпуса Беларуси. После фиаско внешней политики Беларуси наступил развал дипломатической службы страны. МИД больше не лоялен к уходящей власти!»