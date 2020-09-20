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Министр финансов России высказался о кредите для Беларуси: «Здесь обоюдный интерес»
Источник материала: Onliner
Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1»
«Безусловно, мы поддерживаем и белорусскую экономику, и российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес, —
Напомним, 14 сентября после встречи Лукашенко и Путина стало известно, что Россия предоставит Беларуси кредит в $1,5 млрд.
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Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что выдача $1,5 млрд кредита для Беларуси была выгодна для двух стран.Читать далее…
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