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Министр финансов России высказался о кредите для Беларуси: «Здесь обоюдный интерес»

20.09.2020 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что выдача $1,5 млрд кредита для Беларуси была выгодна для двух стран.

«Безусловно, мы поддерживаем и белорусскую экономику, и российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес,цитирует Силуанова ресурс vesti.ru. — Мы слышим, что некоторые говорят, зачем в сложной для России ситуации давать еще кредиты зарубежным странам. В данном случае это наш очень близкий торговый, экономический партнер. Это и заказы для наших предприятий, это занятость на наших предприятиях».

Напомним, 14 сентября после встречи Лукашенко и Путина стало известно, что Россия предоставит Беларуси кредит в $1,5 млрд.

 
 
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Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что выдача $1,5 млрд кредита для Беларуси была выгодна для двух стран.Читать далее…
 
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