Латушко допустил скорое увольнение 30 сотрудников МИД

Источник материала: АФН

К уволенным недавно послам Беларуси в Испании, Латвии, Словакии, в скором времени присоединятся еще до 30 сотрудников МИД, утверждает член президиума Координационного совета.

«Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах. Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых белорусских дипломатов, выпускников МГИМО», - сообщил Латушко.

По его словам, главной причиной увольнения является несогласие с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН.

«Это фактически «чистки» дипкорпуса Беларуси. После фиаско внешней политики Беларуси наступил развал дипломатической службы страны. МИД больше не лоялен к уходящей власти»!, - заключил Латушко.