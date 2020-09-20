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Яндекс.Деньги проведет ребрендинг и будет называться ЮMoney

20.09.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Яндекс проведет ребрендинг своего сервиса электронных платежей Яндекс.Деньги. С 15 декабря он будет называться ЮMoney.



Как сообщает компания, новый бренд отражает ценности компании как лидера рынка электронных денег в России.

В основе нового логотипа — набранное латиницей слово money и кириллическая буква «Ю», составленная из апострофа и круга. Как объясняют в компании, круг символизирует монету, а считываемые латинские I и O — Input / Output — отсылка к технологической ДНК компании. Об этом же говорят единица и ноль — бинарный код. Новый бренд компания разрабатывала самостоятельно. Он отражает ценности сервиса как лидера рынка электронных денег в России, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате реструктуризации совместного бизнеса с Яндексом 21 июля Сбербанк России консолидировал 100% первого СП компаний – Яндекс.Деньги. За выкуп блокпакета банк заплатил 2,4 млрд рублей.
 
 
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Компания Яндекс проведет ребрендинг своего сервиса электронных платежей Яндекс.Деньги. С 15 декабря он будет называться ЮMoney.
 
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