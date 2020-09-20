Если завтра дефолт… Финансовая подпитка банков сокращается. Чего ожидать населению и бизнесу?

Известный экономист, руководитель научно-исследовательского центра «Мизеса» Ярослав Романчук убежден: «Проблемы в экономике уже к концу года выльются в очень ощутимый кризис, в результате которого государство не сможет выполнять все свои финансовые обязательства. Тогда к ценностному протесту, который сейчас демонстрирует белорусское общество, добавится протест социально-экономический. Недоверие общества и бизнеса к органам госуправления уже породили проблемы в экономике. Спрос населения на валюту, который мы наблюдаем последние дни, спровоцирован девальвационными ожиданиями, а не включением "печатного станка"».





Возникшая в Беларуси политическая турбулентность весьма остро поставила вопрос об устойчивости курса белорусского рубля. Страхи физических и юридических лиц основываются на слухах о возможной девальвации национальной валюты . Поэтому граждане пытаются спасти свои рублевые накопления покупкой долларов или евро. И хоть в последние две недели курс рубля немного стабилизировался (сейчас он на отметке около 2,6 по отношению к доллару США), экономисты и ученые не исключают новых колебаний.





«Повышенный спрос на иностранные деньги стало предъявлять не только население, но и предприятия. В результате курсы росли не только в обменниках, но и на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, на основе которых Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) определяет официальный курс валют. В нормальных условиях основными факторами, обусловливающими динамику курса белорусского рубля, были цены на нефть, колебания курса российского рубля, сальдо по счету текущих операций и состояние финансового счета платежного баланса нашей страны. После выборов на курс рубля стал влиять рост девальвационных ожиданий населения и, что еще более значимо, субъектов хозяйствования», - считает профессор экономики из Бреста Александр Черновалов.





Возникает вопрос: приведет ли политическая неустойчивость в стране к масштабной девальвации белорусского рубля?





Ответ на него во многом зависит от действий регулятора. Руководство Нацбанка пока что ведет себя грамотно и профессионально. Уже не раз бывали случаи, когда из-за роста цен на нефть и снижения курса российского рубля падал и белорусский рубль, но затем ситуация исправлялась, хотя и с определенными издержками. Обеспечивалось это проведенным комплексом мер по повышению устойчивости денежно-кредитной системы.





Языком цифр

Резервные активы нашей банковской системы на 1 августа 2020 г. составляли 8,8 млрд USD. На 1 сентября - 7,4 млрд USD. По данным Нацбанка, общий объем депозитов физлиц в рублях на 1 сентября составил 4 млрд 653,3 млн рублей. Это на 270,8 миллиона рублей меньше, чем в предыдущем месяце, и на 478,1 миллиона рублей меньше по сравнению с началом года. Августовское снижение оказалось самым крупным в этом году. В целом рублевые депозиты снижаются уже три месяца подряд после незначительного прироста в мае.





Объем депозитов в валюте на 1 сентября составил 5 млрд 146,6 млн долларов. По сравнению с предыдущим месяцем вклады физлиц уменьшились на 416,2 миллиона долларов; с начала года - на 1 миллиард 70 миллионов долларов. Валютные депозиты снижаются каждый месяц с начала года, но августовское снижение, опять же, оказалось самым заметным в этом году. Отзыв рублевых срочных депозитов компаний в августе составил 547,8 млн рублей - это рекорд за всю суверенную историю Беларуси.





Чего ожидать?

Несложно представить, что случилось бы с валютным рынком, если бы население сняло основную часть своих рублевых депозитов в общей сумме 8,5 млрд рублей и попыталось купить на них иностранную валюту (по нынешнему курсу это примерно 3,5 млрд долларов). Если бы и юридические лица также не сидели сложа руки и постарались спасти хотя бы часть своих рублевых и валютных депозитов на общую сумму почти 7,5 млрд долларов, то очевидно, что девальвации было бы не избежать.





Здесь, по словам экспертов, большую роль сыграло введение пару лет назад т. наз. безотзывных вкладов - проценты по ним значительно превышают доходы по обычным, однако забирать деньги владелец не может до истечения срока договора. Серьезно поддержат курс белорусского рубля и достигнутые на днях договоренности между руководством Беларуси и России - о реструктуризации российского кредита в пользу белорусской стороны на сумму 1 млрд USD и о новом кредите на 1,5 млрд USD.









«Нынешняя ситуация несколько отличается от той, что была в 2011 году. Поэтому в ближайшей перспективе можно ожидать определенной стабилизации курса белорусского рубля. Прогнозировать ситуацию на более долгосрочный период крайне сложно, особенно в условиях растущего дефицита государственного бюджета. Если за 1 полугодие 2020 года он (дефицит. - Ред.) составил 2,2 млрд BYN, то во втором полугодии может увеличиться по некоторым оценкам до 3,5-4 млрд рублей. Международные финансовые институты, как известно, отказали нашей стране в какой-либо помощи. И если российских денег нам не хватит, чего нельзя исключать, то останется один выход - спасать экономику дополнительными рублевыми вливаниями. А это приведет к ускорению темпов инфляции и усилению давления рублевой массы на валютный рынок», - считает доктор экономических наук Александр Черновалов. По его же мнению, призывы некоторых граждан резко перестать платить налоги и другие выплаты в бюджет являются «экономическим головотяпством».





«В представлении некоторых товарищей бойкотирование экономики якобы должно финансово перекрыть кислород бюджетникам, в том числе силовикам. Но это ошибка. Надо иметь в виду, что только часть бюджетных денег, причем значительно меньшая часть, идет на поддержку государственного аппарата. Львиная доля, как ни крути, используется на финансирование больниц, школ, детских садов, выплату заработных плат медикам, педагогам и т.д. То же самое могу сказать и о призывах забирать вклады», - считает эксперт.





Таким образом, и динамика курса белорусского рубля, и в целом устойчивость на нашем финансовом рынке будет зависеть от того, насколько быстро удастся стабилизировать ситуацию в экономике. Как ни крути, а сделать это можно исключительно на основе диалога и достижения консенсуса между властью и обществом.