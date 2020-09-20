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До сих пор не возбуждено уголовное дело по факту смерти после задержания гомельчанина Александра Вихора

20.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет до сих пор не возбудил уголовное дело по факту смерти 25-летнего Александра Вихора, который был задержан ОМОНом в Гомеле 9 августа.

До сих пор не возбуждено уголовное дело по факту смерти после задержания гомельчанина Александра Вихора

Как сообщила БелаПАН мать погибшего Светлана Вихор, СК продлил проверку до 12 октября. Вихор скончался 12 августа. В день выборов молодого человека, имеющего болезнь сердца, задержал ОМОН на площади Ленина в Гомеле. По свидетельству жителей города, которые были вместе с Александром в Железнодорожном РОВД, суде и в автозаке, ему было плохо, он просил о помощи, но медпомощь ему не оказали. Так, один из свидетелей, Сергей Шоман, на похоронах Вихора 16 августа рассказал журналистам, что в автозаке Саше было плохо, он просил о помощи, "звал маму, папу", но "ему брызнули в лицо перцовым баллончиком" Вихора доставили в психиатрическую больницу, но там врачи определили, что пациент — не их профиля, и парня перевезли в реанимацию туберкулезной больницы, где он скончался. «Они ссылаются, что еще нет судебно-медицинской экспертизы, нет заключения о причинах смерти Саши, – рассказала мать. – К нам обратилось много людей, которые были свидетелями издевательств над Сашей, и мы почти полностью восстановили все события. Но все равно мы ждем — что скажет Следственный комитет, и надеемся на справедливость». Сегодня, на сороковой день с момента смерти Александра Вихора, на его могилу пришли десятки человек – родственники и друзья. Они вспоминали, что Александр был позитивным, улыбчивым и отзывчивым человеком. "Это был луч света для нас. Он всегда приносил только тепло и радость, – сказала мать погибшего. – Он ждал вас всех, что вы приедете к нему сегодня, он рад, что вы пришли, Саша с нами, он видит нас. Он хотел жить!".

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Теги: Гомель
 
 
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Следственный комитет до сих пор не возбудил уголовное дело по факту смерти 25-летнего Александра Вихора, который был задержан ОМОНом в Гомеле 9 августа.
 
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