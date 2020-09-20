До сих пор не возбуждено уголовное дело по факту смерти после задержания гомельчанина Александра Вихора

Следственный комитет до сих пор не возбудил уголовное дело по факту смерти 25-летнего Александра Вихора, который был задержан ОМОНом в Гомеле 9 августа.





Как сообщила БелаПАН мать погибшего Светлана Вихор, СК продлил проверку до 12 октября. Вихор скончался 12 августа. В день выборов молодого человека, имеющего болезнь сердца, задержал ОМОН на площади Ленина в Гомеле. По свидетельству жителей города, которые были вместе с Александром в Железнодорожном РОВД, суде и в автозаке, ему было плохо, он просил о помощи, но медпомощь ему не оказали. Так, один из свидетелей, Сергей Шоман, на похоронах Вихора 16 августа рассказал журналистам, что в автозаке Саше было плохо, он просил о помощи, "звал маму, папу", но "ему брызнули в лицо перцовым баллончиком" Вихора доставили в психиатрическую больницу, но там врачи определили, что пациент — не их профиля, и парня перевезли в реанимацию туберкулезной больницы, где он скончался. «Они ссылаются, что еще нет судебно-медицинской экспертизы, нет заключения о причинах смерти Саши, – рассказала мать. – К нам обратилось много людей, которые были свидетелями издевательств над Сашей, и мы почти полностью восстановили все события. Но все равно мы ждем — что скажет Следственный комитет, и надеемся на справедливость». Сегодня, на сороковой день с момента смерти Александра Вихора, на его могилу пришли десятки человек – родственники и друзья. Они вспоминали, что Александр был позитивным, улыбчивым и отзывчивым человеком. "Это был луч света для нас. Он всегда приносил только тепло и радость, – сказала мать погибшего. – Он ждал вас всех, что вы приедете к нему сегодня, он рад, что вы пришли, Саша с нами, он видит нас. Он хотел жить!".

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