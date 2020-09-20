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МВД о задержании в Фаниполе: женщина с детьми пожелала ехать в РОВД сама

20.09.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Протокол об административном правонарушении был составлен только на участника несанкционированного массового мероприятия, а не на всю его семью, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
МВД о субботних акциях протеста: задержаны 430 человек

В субботу в разных городах страны прошли акции в поддержку и против действующей власти. На последних задержали 430 человек. Среди них оказался и житель Фаниполя.

По информации пресс-службы МВД, 36-летний горожанин вместе с женой и двумя детьми пришел на протестную акцию около 16 часов. В руках он нес древко с бело-красно-белым флагом.

"Начальник Дзержинского РОВД предупредил собравшихся, что мероприятие является несанкционированным, и попросил разойтись. "Флагоносец" предупреждение проигнорировал, вступил в полемику", - говорится в сообщении милиции.

Далее, по уверению правоохранителей, начальник районного отдела милиции объявил мужчине, что в отношении него начат административный процесс, и "предложил" проехать для разбирательства в райотдел.

"Узнав об этом, его супруга пожелала ехать туда вместе с детьми. В РОВД женщине еще раз объяснили причину доставления мужа", - пояснили в ведомстве.

Милиционеры уточнили, что в отношении матери двух детей протокол не составлялся, после "беседы" она покинула РОВД. Через некоторое время был отпущен и ее супруг.

Напомним, что прокуратура усилила надзор за общественным порядком и в особенности за родителями, которые приводят на митинги детей. Так в Минске им вынесли 140 официальных предупреждения за "невыполнение обязанностей по воспитанию детей".

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу за участие в несанкционированной акции задержали жителя Фаниполя. Также в районном отделе внутренних дел оказалась его супруга с двумя детьми –...
 
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