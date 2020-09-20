Власти Беларуси увольняют сразу 30 дипломатов

Источник материала: Ежедневник

В ближайшие дни власти Беларуси уволят сразу 30 дипломатов, которые посмели озвучить свою гражданскую позицию.

О масштабных увольнениях дипломатов сообщил в своем телеграмм-канале бывший посол во Франции, бывший министр культуры и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко.

«Это дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии. Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах», - сообщил Павел Латушко. Такой масштабной зачистки дипломатической службы Беларусь еще не знала.

Как рассказал Павел Латушко, причиной массовых увольнений стало высказывание своей гражданской позиции относительно фальсификаций выборов, насилия силовиков в отношении мирных граждан. Кто-то из дипломатов разместил соответствующий пост в соцсетях, кто-то просто откликнулся на такой пост или поставил лайк. Зачищают всех нелояльных.

Как сообщает tut.by, в МИД Беларуси отказались комментировать информацию о глобальной зачистке дипломатической службы.