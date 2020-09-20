«Ислочь» обыграла минское «Динамо», БАТЭ проигрывает «Слуцку»

Источник материала: Tut.by

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20 сентября тремя матчами закроется 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В Минске «Ислочь» обыграла столичное «Динамо».

Вчера в Бресте, в одном из центральных матчей тура, местное «Динамо» одолело «Энергетик-БГУ» , а Павел Савицкий оформил дубль.

БАТЭ после вылета из Лиги Европы во втором раунде квалификации поедет в Слуцк, чтобы постараться добыть три очка в борьбе за золотые награды чемпионата. Борисовчанам все еще не помогут Игорь Стасевич и Станислав Драгун.

Борьба за чемпионство развернется жаркая. «Шахтер» и БАТЭ уже в равных условиях и выступают только в Беларуси. Но календарь чуть легче у «горняков». Между собой команды сыграют в 28-м туре.

20 сентября тур завершится еще тремя матчами:

«Ислочь» — «Динамо-Минск» — 2:1

Минск. 20 сентября. Стадион «Трактор».

Судьи: А. Василевич, А. Полуянов, Д. Емельянчиков.

ФК «Ислочь»: Хаткевич — Концевой, Кузьменок (Макась, 72), Рыбак — Карпович, Патоцкий, Комаровский (к), Януш (Быченок, 46+), Стивен — Юсов, Янсане.

«Динамо-Минск»: Помазан — Шитов, Динга, Сухоцкий — Матвейчик, Олехнович (к), Козлов, Климович, Бацула — Бахар (Шикавка, 67), Вергейчик (Хващинский, 46).

Голы: 1:0 — Януш (3). 1:1 — Динга (62). 2:1 — Янсане (85).

Предупреждения: Концевой (39), Хаткевич (76), Быченок (92+).

Удаление: Быченок (93+).

Минское «Динамо» Леонида Кучука находится в крутом пике. Вылет из Лиги Европы на первом же этапе. Поражение от «Крумкачоў» в Кубке Беларуси. Поражение от Бреста в прошлом туре. О медалях можно забыть?



Коллаж из фото «Динамо-Минск» и «Ислочи»

«Ислочь» Виталия Жуковского — на коне! Пять подряд побед в чемпионате — это рекорд клуба. Реальная борьба за бронзовые награды. Несмотря на то что периодически футболистам не платят вовремя.

Сегодня победная серия продлилась до шести игр!

«Волки» смогли ошарашить динамовцев, открыв счет уже на третьей минуте, разящий удар нанес Николай Януш. В первом тайме хозяева контролировали игру, не давая минчанам развернуться.



Фото: «Ислочь»

После перерыва «Динамо» стало играть агрессивнее и на 62-й минуте сравняло счет, мяч головой в ворота переправил Динга.

Но «Ислочь», как охотник, ждала своего шанса и, как уже было в этом сезоне, смогла в концовке матча отличиться. Победный гол забил Момо Янсане.

Команда Виталия Жуковского продолжает держать темп и за шесть туров до конца все еще претендует на бронзу чемпионата.





ФК «Слуцк» — БАТЭ — 1:0

Матч начался.

«Славия» — «Шахтер», 17.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки «Шахтер» 23 46 БАТЭ 23 46 «Неман» 24 44 «Торпедо-БелАЗ» 24 41 «Ислочь» 24 41 «Рух» 24 36 «Динамо» (Брест) 22 35 «Энергетик-БГУ» 23 34 «Динамо» (Минск) 23 33 «Витебск» 24 31 ФК «Минск» 22 25 «Славия» 21 24 ФК «Слуцк» 21 21 ФК «Городея» 23 20 «Белшина» 24 20 ФК «Смолевичи» 22 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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