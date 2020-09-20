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«По требованиям госорганов». В Минске начались проблемы с мобильным интернетом

20.09.2020 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске около 14.35 начались проблемы с мобильным интернетом. Об этом нам сообщили абоненты и подтвердил оператор мобильной связи.


Фото: burst.shopify.com

Проблемы такие же, как и в прошлые воскресенья — сайты либо вовсе не загружаются, либо это происходит с большой временной задержкой. Мессенджеры, соответственно, также работают с перебоями — медиа-файлы прогружаются не у всех, сообщения могут не приходить и не отправляться. С фиксированной связью проблем на момент публикации заметки нет, также работает 2G-связь.

В А1 сказали:

— Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.

О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.

Комментарий МТС:

— Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации.

В life:) заявили:

— К сожалению, 20 сентября около 14.30 у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно.

Напомним: подобные проблемы наблюдались в Минске и раньше — в частности, во время массовых протестных акций по воскресеньям в августе. Тогда операторы также заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».

 
Теги: Минск
 
 
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