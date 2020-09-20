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В белорусских городах проходят акции протеста. Брутальное задержание в Гродно попало на видео

20.09.2020 15:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня во многих городах Беларуси проходят акции протеста. На данный момент известно о задержаниях в Гродно и Гомеле, об этом сообщают очевидцы. На сегодняшний марш в областных центрах, судя по фотографиям, вышло довольно много горожан. Главные улицы оказались перекрыты силовиками. Точное количество задержанных пока неизвестно. Продолжаем следить за ситуацией.

 В Гродно мужчине стало плохо, женщину затаскивали в автозак

Очевидцы сообщают, что в центре города довольно жестко задерживали женщину, которая кричала, что беременна. Немного позже стало известно, что женщину отпустили.

В белорусских городах проходят акции протеста. Брутальное задержание в Гродно попало на видео

Так же есть информация, что одному из митингующих стало плохо. Он лежит на асфальте.

В белорусских городах проходят акции протеста. Брутальное задержание в Гродно попало на видео
В белорусских городах проходят акции протеста. Брутальное задержание в Гродно попало на видео
В белорусских городах проходят акции протеста. Брутальное задержание в Гродно попало на видео

В Гомеле жестко задерживали людей

Колонну протестующих в областном центре встретили сотрудники ОМОН, которые начали задержания. Этот момент попал на видео.

 

(Будет дополнено)

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Сегодня во многих городах Беларуси проходят акции протеста. На данный момент известно о задержаниях в Гродно и Гомеле, об этом сообщают очевидцы. На сегодняшний...
 
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