В белорусских городах проходят акции протеста. Брутальное задержание в Гродно попало на видео

Источник материала: Onliner

Сегодня во многих городах Беларуси проходят акции протеста. На данный момент известно о задержаниях в Гродно и Гомеле, об этом сообщают очевидцы. На сегодняшний марш в областных центрах, судя по фотографиям, вышло довольно много горожан. Главные улицы оказались перекрыты силовиками. Точное количество задержанных пока неизвестно. Продолжаем следить за ситуацией.

В Гродно мужчине стало плохо, женщину затаскивали в автозак

Очевидцы сообщают, что в центре города довольно жестко задерживали женщину, которая кричала, что беременна. Немного позже стало известно, что женщину отпустили.





Так же есть информация, что одному из митингующих стало плохо. Он лежит на асфальте.













В Гомеле жестко задерживали людей

Колонну протестующих в областном центре встретили сотрудники ОМОН, которые начали задержания. Этот момент попал на видео.

(Будет дополнено)