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Мобильный интернет в Минске снова пропал. Его отключили по требованию госорганов

20.09.2020 15:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В это воскресенье в Минске снова наблюдаются проблемы с доступом в сеть. Отсутствие мобильного интернета по воскресеньям, совпадающее по времени с многотысячным протестным маршем, — это уже своеобразная традиция для минчан.

Абоненты жалуются на работу всех трех операторов: A1, МТС и life:). Как и в прошлые выходные, связано это с требование государственных органов к операторам.

— В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября на территории города Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания, — сообщили Onliner представители оператора A1.

 
Теги: Минск
 
 
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В это воскресенье в Минске снова наблюдаются проблемы с доступом в сеть. Отсутствие мобильного интернета по воскресеньям, совпадающее по времени с многотысячным...
 
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